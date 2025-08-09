Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές

Οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές ως ζευγάρι βρίσκουν την Κωνσταντίνα Ευριπίδου και τον Φίλιππο Μιχόπουλο πιο ερωτευμένους από ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η παρουσιάστρια μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία τους από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στις φωτογραφίες στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, ενώ στο επόμενο στιγμιότυπο, ο Φίλιππος Μιχόπουλος σβήνει την τούρτα των γενεθλίων του.

Διαβάστε επίσης:

Εριέττα Κούρκουλου: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της

Στην Ελλάδα και η βασίλισσα Καμίλα – Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

Γέννησε η Άριελ Κωνσταντινίδη ένα υγιέστατο κοριτσάκι