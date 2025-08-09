search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025
LIFESTYLE

09.08.2025

Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία από τις καλοκαιρινές διακοπές

Οι πρώτες καλοκαιρινές διακοπές ως ζευγάρι βρίσκουν την Κωνσταντίνα Ευριπίδου και τον Φίλιππο Μιχόπουλο πιο ερωτευμένους από ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η παρουσιάστρια μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία τους από τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στις φωτογραφίες στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, ενώ στο επόμενο στιγμιότυπο, ο Φίλιππος Μιχόπουλος σβήνει την τούρτα των γενεθλίων του.

