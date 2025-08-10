search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 23:50

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

10.08.2025 23:50
seirli1

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών, η ηθοποιός Σοφία Σεϊρλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός έχασε τη ζωή της μετά από πνιγμό σε παραλία στους Φούρνους Ικαρίας, όταν πήγε να κολυμπήσει στα βαθιά.

Την είδηση δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε τα εξής:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947 και ξεχώριζε για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, εν συνεχεία συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες Θεατρικές Σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Ως ηθοποιός ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας. Έχει ερμηνεύσει σε μονολόγους τις «Δύσκολες Νύχτες» της Μέλπως Αξιώτη, την «Ομορφάσχημη» του Νίκου Καχτίτση, και την «Τζάκυ Ο» της Ελφρίντε Γέλινεκ.

Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη Πρέβεζας – Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Τήνο

Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Μηνύσεις από την εργαζόμενη που βρισκόταν στον ανελκυστήρα – Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (Photo)

