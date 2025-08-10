search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 00:33
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 23:12

Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη Πρέβεζας – Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας – Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Τήνο

10.08.2025 23:12
pyrosvestis fire

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα σε περιοχές της Πρέβεζας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη έχουν οριοθετηθεί, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βρυσούλα Πρεβέζης είναι σε ύφεση.

Ειδικότερα, φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα γύρω στις 17.14 σε χαμηλή βλάστηση στην Καστροσυκιά Πρέβεζας κοντά σε κατοικίες. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην παραλία της Καστροσυκιάς. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 1 ελικόπτερο κι 8 αεροσκάφη.

Επιπλέον, αναζωπύρωση σημειώθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Βρυσούλα Πρέβεζας, η οποία αντιμετωπίστηκε, με τη φωτιά να είναι πλέον σε ύφεση. Για το λόγο αυτό μέσω μηνύματος του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Κάτω Ρευματιά. Στο σημείο επιχειρούν  86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ.

Ακόμη, σήμερα γύρω στις 19.14 φωτιά εκδηλώθηκε  σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τέλος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:18 και στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Αγρίνιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στη Νεάπολη – Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πτώση ασανσέρ στο «Γεννηματάς»: Μηνύσεις από την εργαζόμενη που βρισκόταν στον ανελκυστήρα – Η τοποθέτηση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ (Photo)

Κηφισιά: Σύλληψη 14χρονων που έσπαγαν παγκάκια – Τραυμάτισαν γυναίκα αστυνομικό

limeniko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Διασώθηκαν δύο άτομα από ιστιοφόρο μετά από επιχείρηση του Λιμενικού

support ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Τη στήριξή τους στην Ουκρανία επιβεβαιώνουν ηγέτες οκτώ σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών: Η Ρωσία πρέπει να τελειώσει τον παράνομο πόλεμο

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

zaporizia ukraine
ΚΟΣΜΟΣ

Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, βομβαρδισμοί δύο διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία (Video)

turk211
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Τεράστιες οι καταστροφές, κατέρρευσαν σπίτια – Τέσσερις τραυματίες και δύο αγνοούμενοι (Videos)

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

