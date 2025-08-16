Απίστευτος! 20χρονος οδηγός «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συνελήφθη χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη 20χρονος, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβιάζοντας 10 ερυθρούς σηματοδότες και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.
Τον 20χρονο εντόπισαν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Παλαιού Σταθμού, όταν η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
