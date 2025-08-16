search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 12:35
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

16.08.2025 11:58

Απίστευτος! 20χρονος οδηγός «έκαψε» 10 κόκκινα φανάρια – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

16.08.2025 11:58
Φωτογραφία αρχείου

Συνελήφθη χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη 20χρονος, που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του στην οδό Τσιμισκή με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παραβιάζοντας 10 ερυθρούς σηματοδότες και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τον 20χρονο εντόπισαν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας «Ζ», οι οποίοι τον καταδίωξαν και τον συνέλαβαν στην περιοχή Παλαιού Σταθμού, όταν η μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε και παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

rak traper (1)
LIFESTYLE

Ρακ: Σταμάτησε το live για να επιπλήξει 15χρονο που έπινε αλκοόλ – «Θα πας νοσοκομείο» (Video)

cinemoda
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Cinemoda Club: 36 tαινίες που αφηγούνται ιστορίες μόδας θα προβληθούν σε εμβληματικούς κινηματογράφους του Μιλάνου

PROBATO_AXAIA_DIASWSH-1
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα»: Ποιος είναι ο 33χρονος που έσωσε τη «Μέλπω» από τη φωτιά στην Αχαΐα

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τη Δευτέρα λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

