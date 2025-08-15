Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πολυτελέστερο μοντέλο στην ιστορία της

Το Monterey Car Week ξεκίνησε και η Mercedes-Benz δεν έχασε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την εκδήλωση για να αποκαλύψει τη νέα λιμουζίνα-ναυαρχίδα, S680 Edition Emerald Isle. Αυτή έχει άρωμα (κυριολεκτικά) από Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση από τις γραφικές ακτογραμμές της πολιτείας των ΗΠΑ.

Εξωτερικό-Πίνακας ζωγραφικής

Η νέα S680 Edition Emerald Isle αντλεί έμπνευση από τα γραφικά τοπία της Καλιφόρνια κι αυτό γίνεται άμεσα εμφανές χάρη στον υπέροχο συνδυασμό χρωμάτων του αμαξώματος. Εξωτερικά βλέπουμε μία διχρωμία που αποτελείται από τα Manufaktur Moonlight White Metallic, εμπνευσμένο από τη λευκή άμμο του Pebble Beach, ενώ το Manufaktur Mid Ireland Green Metallic αντλεί έμπνευση από τα κυπαρίσσια του Monterey.

Τον εντυπωσιακό συνδυασμό χρωμάτων ολοκληρώνουν οι λεπτομέρειες όπως τα χρωμιωμένα στοιχεία και οι σφυρήλατοι τροχοί 21 ιντσών σε απόχρωση Champagne Flute.

Εσωτερικό που ντρέπεσαι να μπεις

Φυσικά, όταν μιλάμε για μια Mercedes-Maybach το πραγματικό highlight είναι το εσωτερικό και η S680 Edition Emerald Isle δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι ιδιαίτερες πινελιές συνεχίζονται και στο εσωτερικό της καμπίνας, η οποία είναι πλούσια διακοσμημένη με χειροποίητο δέρμα Manufaktur Light Brown Nappa, καθώς και επένδυση οροφής από μαύρο δέρμα Nappa με μοτίβο καπιτονέ διαμαντιού.

Οι αγοραστές θα βρουν επίσης διακοσμητικά Manufaktur Black Piano Lacquer Flowing Lines, ειδικές πλάκες στα μαρσπιέ και το σήμα «Edition Emerald Isle 1 of 25» στην κεντρική κονσόλα. Συνοδεύονται από premium πατάκια με μπορντούρα από ανοιχτό καφέ δέρμα Nappa και κεντημένο λογότυπο Mercedes-Maybach.

