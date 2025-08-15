search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 15:26
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.08.2025 13:50

Mercedes-Benz: Αυτό είναι το πολυτελέστερο μοντέλο στην ιστορία της

15.08.2025 13:50
Mercedes-Maybach-S-680-Edition-Emerald-Isle-812-7

Το Monterey Car Week ξεκίνησε και η Mercedes-Benz δεν έχασε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την εκδήλωση για να αποκαλύψει τη νέα λιμουζίνα-ναυαρχίδα, S680 Edition Emerald Isle. Αυτή έχει άρωμα (κυριολεκτικά) από Καλιφόρνια, αντλώντας έμπνευση από τις γραφικές ακτογραμμές της πολιτείας των ΗΠΑ.

Εξωτερικό-Πίνακας ζωγραφικής

Η νέα S680 Edition Emerald Isle αντλεί έμπνευση από τα γραφικά τοπία της Καλιφόρνια κι αυτό γίνεται άμεσα εμφανές χάρη στον υπέροχο συνδυασμό χρωμάτων του αμαξώματος. Εξωτερικά βλέπουμε μία διχρωμία που αποτελείται από τα Manufaktur Moonlight White Metallic, εμπνευσμένο από τη λευκή άμμο του Pebble Beach, ενώ το Manufaktur Mid Ireland Green Metallic αντλεί έμπνευση από τα κυπαρίσσια του Monterey.

Τον εντυπωσιακό συνδυασμό χρωμάτων ολοκληρώνουν οι λεπτομέρειες όπως τα χρωμιωμένα στοιχεία και οι σφυρήλατοι τροχοί 21 ιντσών σε απόχρωση Champagne Flute.

Εσωτερικό που ντρέπεσαι να μπεις

Φυσικά, όταν μιλάμε για μια Mercedes-Maybach το πραγματικό highlight είναι το εσωτερικό και η S680 Edition Emerald Isle δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι ιδιαίτερες πινελιές συνεχίζονται και στο εσωτερικό της καμπίνας, η οποία είναι πλούσια διακοσμημένη με χειροποίητο δέρμα Manufaktur Light Brown Nappa, καθώς και επένδυση οροφής από μαύρο δέρμα Nappa με μοτίβο καπιτονέ διαμαντιού.

Οι αγοραστές θα βρουν επίσης διακοσμητικά Manufaktur Black Piano Lacquer Flowing Lines, ειδικές πλάκες στα μαρσπιέ και το σήμα «Edition Emerald Isle 1 of 25» στην κεντρική κονσόλα. Συνοδεύονται από premium πατάκια με μπορντούρα από ανοιχτό καφέ δέρμα Nappa και κεντημένο λογότυπο Mercedes-Maybach.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτησή του πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα – «Υψηλό διακύβευμα»

hellenic_train2
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καθυστέρηση 93 λεπτών στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων

seismos-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 20χρονος για μπαλωθιές στην Κρήτη – Κατασχέθηκαν 2 όπλα και 80 φυσίγγια

ispania_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Συνεχίζεται η μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα – «Δυσμενείς οι συνθήκες για την αντιμετώπισή τους» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mixalis_mitrousis_ndp_file
LIFESTYLE

Μιχάλης Μητρούσης για σχόλιο Παύλου Χαϊκάλη: «Κρεβάτι κάνουν το θέατρο όποιοι θέλουν να το κάνουν κρεβάτι»

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

key_img11
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα

GNA_GENNIMATAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Γεννηματάς»: Έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κατηγγειλε το ατύχημα με το ασανσέρ - «Εκδικητική η συμπεριφορά της διοίκησης», σκληρή απάντηση και σε Γεωργιάδη

autokinito new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αυτοκίνητο που κανείς δεν θέλει να γίνει crossover - Αλλά μάλλον θα γίνει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 15:23
trump_1508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτησή του πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα – «Υψηλό διακύβευμα»

hellenic_train2
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καθυστέρηση 93 λεπτών στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων

seismos-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Άπω Ανατολή: Νέο μεγάλος σεισμός 6 Ρίχτερ στην Καμτσάτκα 

1 / 3