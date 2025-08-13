Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει αυξημένα μέτρα τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο, απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις. Δείτε αναλυτικά.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την Ελλάδα για ασφαλείς μετακινήσεις τον Δεκαπενταύγουστο.

σε όλη την Ελλάδα για ασφαλείς μετακινήσεις τον Δεκαπενταύγουστο. Στοχευμένοι έλεγχοι σε σημεία με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, σε εισόδους/εξόδους πόλεων και χώρους μαζικής μετακίνησης.

σε σημεία με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, σε εισόδους/εξόδους πόλεων και χώρους μαζικής μετακίνησης. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες. Έμφαση στην τήρηση του ΚΟΚ: ταχύτητα, ζώνη, κράνος, μη χρήση κινητού, μη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εφαρμογή ειδικού σχεδιασμού αυξημένων μέτρων τροχαίας σε όλη την επικράτεια, ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνεχή αστυνόμευση και εποπτεία όλων των υπηρεσιών Τροχαίας, με στοχευμένες δράσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και αυξημένης κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε με αέρα

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025