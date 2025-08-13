Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει αυξημένα μέτρα τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο, απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις. Δείτε αναλυτικά.
Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εφαρμογή ειδικού σχεδιασμού αυξημένων μέτρων τροχαίας σε όλη την επικράτεια, ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Ο σχεδιασμός προβλέπει συνεχή αστυνόμευση και εποπτεία όλων των υπηρεσιών Τροχαίας, με στοχευμένες δράσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και αυξημένης κυκλοφορίας.
