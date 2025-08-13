search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:00
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 11:50

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

13.08.2025 11:50
troxaia-metra-eksodos-astinomia

Η ΕΛΑΣ ανακοινώνει αυξημένα μέτρα τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο, απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις. Δείτε αναλυτικά.

  • Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την Ελλάδα για ασφαλείς μετακινήσεις τον Δεκαπενταύγουστο.
  • Στοχευμένοι έλεγχοι σε σημεία με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, σε εισόδους/εξόδους πόλεων και χώρους μαζικής μετακίνησης.
  • Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.
  • Έμφαση στην τήρηση του ΚΟΚ: ταχύτητα, ζώνη, κράνος, μη χρήση κινητού, μη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εφαρμογή ειδικού σχεδιασμού αυξημένων μέτρων τροχαίας σε όλη την επικράτεια, ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνεχή αστυνόμευση και εποπτεία όλων των υπηρεσιών Τροχαίας, με στοχευμένες δράσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και αυξημένης κυκλοφορίας.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τι πρέπει να προσέχετε όταν οδηγείτε με αέρα

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tourkos_epixeirhmatias_agnoeitai
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

fwtia_keratea4
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Θράσος της κυβέρνησης να πανηγυρίζει για την πολιτική του 112 – Αβοήθητοι οι πολίτες προσπαθούν να σώσουν το βιός τους

FOTIES-EUROKINISSI_1308
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 12:00
tourkos_epixeirhmatias_agnoeitai
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται: Συνελήφθη καπετάνιος άλλου πλοίου που φαίνεται να εμβόλισε τη θαλαμηγό

xiri-karpi-new
ΥΓΕΙΑ

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

troxaia-metra-eksodos-astinomia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα μέτρα της αστυνομίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Αναλυτικός οδηγός

1 / 3