ΤΡΙΤΗ 12.08.2025 13:25
12.08.2025 12:56

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV

DB2021AU00988_medium

Η Volkswagen αποδεικνύει ότι ένα SUV μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, πρακτικό και οικονομικά προσιτό, προσφέροντας μια πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία των compact crossover.

  • Το Volkswagen Taigo είναι το οικονομικότερο μοντέλο της μάρκας στην Ελλάδα.
  • SUV με coupe σχεδίαση, μήκος 4,26 μ. και πορτμπαγκάζ 440 λίτρων.
  • Εξοπλίζεται με 1.0 TSI 95 PS και χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων.
  • Μέση κατανάλωση 5,4 lt/100 km και τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000 €.

Η προσιτή πλευρά της Volkswagen

Η γκάμα της Volkswagen στην Ελλάδα περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, από μικρά hatchback έως πολυτελή SUV. Αν όμως κάποιος αναζητά το οικονομικότερο εισιτήριο στον κόσμο της μάρκας, θα το βρει σε ένα μοντέλο που δεν είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα SUV με coupe σχεδίαση.

Το compact SUV με το ξεχωριστό στυλ

Πρόκειται για το Volkswagen Taigo, το οποίο τοποθετείται κάτω από το T-Roc και μοιράζεται αρκετά μηχανικά μέρη με το Polo. Εξωτερικά ξεχωρίζει από την κεκλιμένη γραμμή της οροφής, τις έντονες ακμές στο αμάξωμα και το φωτεινό LED signature που ενώνει τα πίσω φώτα. Παρά τις compact διαστάσεις του (μήκος 4,26 μέτρα), προσφέρει αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πρακτικά SUV στοιχεία, διατηρώντας όμως μια πιο δυναμική coupe εμφάνιση.

