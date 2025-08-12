Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Volkswagen αποδεικνύει ότι ένα SUV μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψό, πρακτικό και οικονομικά προσιτό, προσφέροντας μια πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία των compact crossover.
Η γκάμα της Volkswagen στην Ελλάδα περιλαμβάνει αρκετές προτάσεις σε διαφορετικές κατηγορίες, από μικρά hatchback έως πολυτελή SUV. Αν όμως κάποιος αναζητά το οικονομικότερο εισιτήριο στον κόσμο της μάρκας, θα το βρει σε ένα μοντέλο που δεν είναι μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά ένα SUV με coupe σχεδίαση.
Πρόκειται για το Volkswagen Taigo, το οποίο τοποθετείται κάτω από το T-Roc και μοιράζεται αρκετά μηχανικά μέρη με το Polo. Εξωτερικά ξεχωρίζει από την κεκλιμένη γραμμή της οροφής, τις έντονες ακμές στο αμάξωμα και το φωτεινό LED signature που ενώνει τα πίσω φώτα. Παρά τις compact διαστάσεις του (μήκος 4,26 μέτρα), προσφέρει αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πρακτικά SUV στοιχεία, διατηρώντας όμως μια πιο δυναμική coupe εμφάνιση.
