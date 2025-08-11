Dodge Durango: Το super-SUV με το V8 μοτέρ που αρνείται να πεθάνει

Ηρωικό αποδείχθηκε το Dodge Durango, το οποίο δε λέει να «πεθάνει», παρότι σε αυτό δεν πίστευαν ούτε οι ίδιοι οι άνθρωποι της Dodge. Αρχικά, το Durango προοριζόταν να μείνει στην παραγωγή ελάχιστα, με την εταιρεία να κατασκευάζει συνολικά 2.000. Αυτά έγιναν γρήγορα 3.000 και fast forward 5 χρόνια μετά, το super SUV συνεχίζει ακάθεκτο.

Επιτυχία από το πουθενά

Το Dodge Durango 3ης γενιάς πρωτοκυκλοφόρησε το 2010 και εξακολουθεί να είναι πρώτο σε πωλήσεις, με 60.000 μόνο μέσα στο 2024. Το επιβλητικό super SUV με τον supercharged V8 κινητήρα συνεχίζει με την ίδια φόρα, με 34.399 πωλήσεις μέσα στους πρώτους 6 μήνες του 2025, έχοντας βάλει πλώρη για να σπάσει το ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Durango Hellcat, με την εταιρεία να εξακολουθεί να το προσφέρει με τον επιβλητικό Hemi V8 κινητήρα 6,2 λίτρων με απόδοση 710 ίππων και 875 Nm ροπής.

