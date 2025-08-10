Hyundai i30 Tourer: Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km

Όταν ψάχνεις για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, οι επιλογές που προσφέρουν πραγματικά μεγάλους χώρους χωρίς να ξεφεύγουν σε κατανάλωση ή τιμή δεν είναι πολλές.

Ο οικογενειάρχης που θέλει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, χώρο για αποσκευές και οικονομία στα ταξίδια, συνήθως αναγκάζεται να κάνει συμβιβασμούς. Εδώ, όμως, έχουμε μια πρόταση που δείχνει να τους αποφεύγει.

Το Hyundai i30 Tourer είναι η station wagon εκδοχή του επιτυχημένου μικρομεσαίου i30, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες μιας οικογένειας, αλλά και όσων θέλουν την πρακτικότητα ενός μεγάλου πορτμπαγκάζ χωρίς να οδηγούν SUV. Συνδυάζει στιβαρή κατασκευή, ποιοτική κύλιση και διαστάσεις που το κάνουν εξίσου ικανό στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο.

Τιμή και έκδοση εισαγωγής

Η εισαγωγική έκδοση κινείται από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 MPI με ισχύ 96 ίππων και ροπή 143 Nm, συνδυασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για μια λύση απλή, αξιόπιστη και εύκολη στη συντήρηση, που προσφέρει ομαλή λειτουργία και χαμηλά λειτουργικά κόστη. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι 6,2 lt/100 km, ενώ η εκπομπή CO₂ βρίσκεται σε επίπεδα που επιτρέπουν προσιτά ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Η τιμή των 22.890 ευρώ το τοποθετεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος, τον εξοπλισμό και την πενταετή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων που συνοδεύει κάθε Hyundai.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Η BMW μετασχηματίζεται ψηφιακά στην Κίνα

Ακτοπλοϊκή χρεώνει 10 ευρώ παραπάνω αν έχεις υβριδικό, ηλεκτρικό ή εναλλακτικό καύσιμο – Εξοργισμένοι οι οδηγοί

Αυτοκίνητα: Σχεδόν ένα στα δύο I.X. που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία