ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

10.08.2025 17:12

Hyundai i30 Tourer: Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km

10.08.2025 17:12
hyundai-i30

Όταν ψάχνεις για ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, οι επιλογές που προσφέρουν πραγματικά μεγάλους χώρους χωρίς να ξεφεύγουν σε κατανάλωση ή τιμή δεν είναι πολλές.

Ο οικογενειάρχης που θέλει άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, χώρο για αποσκευές και οικονομία στα ταξίδια, συνήθως αναγκάζεται να κάνει συμβιβασμούς. Εδώ, όμως, έχουμε μια πρόταση που δείχνει να τους αποφεύγει.

Το Hyundai i30 Tourer είναι η station wagon εκδοχή του επιτυχημένου μικρομεσαίου i30, σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες μιας οικογένειας, αλλά και όσων θέλουν την πρακτικότητα ενός μεγάλου πορτμπαγκάζ χωρίς να οδηγούν SUV. Συνδυάζει στιβαρή κατασκευή, ποιοτική κύλιση και διαστάσεις που το κάνουν εξίσου ικανό στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο.

Τιμή και έκδοση εισαγωγής

Η εισαγωγική έκδοση κινείται από τον ατμοσφαιρικό κινητήρα 1.5 MPI με ισχύ 96 ίππων και ροπή 143 Nm, συνδυασμένο με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πρόκειται για μια λύση απλή, αξιόπιστη και εύκολη στη συντήρηση, που προσφέρει ομαλή λειτουργία και χαμηλά λειτουργικά κόστη. Η εργοστασιακή μέση κατανάλωση είναι 6,2 lt/100 km, ενώ η εκπομπή CO₂ βρίσκεται σε επίπεδα που επιτρέπουν προσιτά ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Η τιμή των 22.890 ευρώ το τοποθετεί σε εξαιρετικά ανταγωνιστική θέση για την κατηγορία, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος, τον εξοπλισμό και την πενταετή εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων που συνοδεύει κάθε Hyundai.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Κοινή δήλωση Ελλάδας και ακόμη 4 χωρών: Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα – Επιμένει ο Νετανιάχου: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Κωπηλασία: Θρίαμβος με 4 μετάλλια για τα ελληνικά «κουπιά» στο παγκόσμιο της Λιθουανίας

Όλη η Ελλάδα μια κραυγή για την Παλαιστίνη: Σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις σε 110 τουριστικούς προορισμούς (Photos)

Μητσοτάκης για παράδοση οδικού άξονα Βόνιτσας – Λευκάδας: «Ένα ακόμα έργο ολοκληρώθηκε»

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε, τον Ιούλιο, στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

