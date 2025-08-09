search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

09.08.2025 16:55

Ακτοπλοϊκή χρεώνει 10 ευρώ παραπάνω αν έχεις υβριδικό, ηλεκτρικό ή εναλλακτικό καύσιμο – Εξοργισμένοι οι οδηγοί

09.08.2025 16:55
aytokinito_limani

Μεγάλη αναστάτωση προκαλεί στους επιβάτες μία χρέωση που εφαρμόζει γνωστή ακτοπλοϊκή εταιρεία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την οποία τα οχήματα με υβριδική ή ηλεκτρική τεχνολογία, καθώς και αυτά που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα (υγραέριο, φυσικό αέριο), χρεώνονται επιπλέον 10 ευρώ ανά δρομολόγιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση αγανακτισμένου επιβάτη στα social media, τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (PHEV), τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) και τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα (AFV), όπως υγραεριοκίνητα ή με φυσικό αέριο, επιβαρύνονται με προσαύξηση 10 ευρώ ανά απλή μετάβαση.

Στην περίπτωση των ηλεκτρικών μοτοσικλετών, η χρέωση φτάνει τα 5 ευρώ επιπλέον.

Πρόκειται για ένα μέτρο που –αν και καταγράφεται στη πολιτική της εταιρείας– δεν συνοδεύεται από σαφή τεχνική ή ασφαλιστική τεκμηρίωση, με αποτέλεσμα να προκαλεί αντιδράσεις από επιβάτες που βλέπουν να τιμωρείται η «πράσινη επιλογή» τους.

Γιατί εφαρμόζεται αυτή η πολιτική;

Η αιτιολόγηση που δίνεται –ανεπίσημα– από κύκλους της εταιρείας είναι ότι τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα εμπίπτουν σε ειδικούς κανόνες μεταφοράς, βάσει των οποίων πρέπει να υπάρχει προσαυξημένη επιτήρηση ή τοποθέτηση σε συγκεκριμένους χώρους εντός του πλοίου.

Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει κάποια γενικευμένη οδηγία από κρατικό φορέα που να επιβάλλει τέτοιου είδους χρεώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

