Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που «τίναξε» την μπάνκα στις πωλήσεις

Η τελευταία ηλεκτρική ναυαρχίδα της Xpeng, μέσα σε 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προπώλησης σημείωσε πάνω από 10.000 κρατήσεις.

Ένα επίτευγμα που δείχνει πως η κινεζική εταιρεία κατάφερε να χτυπήσει ακριβώς τον στόχο όσων ζητούν κορυφαία τεχνολογία και επιδόσεις χωρίς αναμονές.

Ο λόγος για το νέο Xpeng P7, ένα ηλεκτρικό σεντάν που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη στα premium ηλεκτρικά, προσφέροντας αυτονομία, φόρτιση και δυναμική οδήγηση που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού.

Σχεδίαση και εκδόσεις

Το Xpeng P7 συνεχίζει τη γραμμή του προκατόχου του, αλλά με αναβαθμίσεις που τονίζουν τη σύγχρονη αισθητική. Με μήκος άνω των 5 μέτρων και αεροδυναμικό συντελεστή μόλις 0,20Cd, το αμάξωμα ρέει ομαλά από μπροστά προς τα πίσω, με κρυφές χειρολαβές θυρών και full-LED φωτιστικά σώματα που ενώνονται μέσω φωτεινής λωρίδας.

Διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις με αυτονομίες (σύμφωνα με τον κύκλο CLTC – όχι WLTP) 702 km, 750 km και 820 km. Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο πισωκίνητες όσο και τετρακίνητες διαμορφώσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

