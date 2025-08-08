search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:27
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2025 14:42

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που «τίναξε» την μπάνκα στις πωλήσεις

08.08.2025 14:42
Xpeng-P7

Η τελευταία ηλεκτρική ναυαρχίδα της Xpeng, μέσα σε 6 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα από την έναρξη της προπώλησης σημείωσε πάνω από 10.000 κρατήσεις.

Ένα επίτευγμα που δείχνει πως η κινεζική εταιρεία κατάφερε να χτυπήσει ακριβώς τον στόχο όσων ζητούν κορυφαία τεχνολογία και επιδόσεις χωρίς αναμονές.

Ο λόγος για το νέο Xpeng P7, ένα ηλεκτρικό σεντάν που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη στα premium ηλεκτρικά, προσφέροντας αυτονομία, φόρτιση και δυναμική οδήγηση που δύσκολα θα συναντήσεις αλλού.

Σχεδίαση και εκδόσεις

Το Xpeng P7 συνεχίζει τη γραμμή του προκατόχου του, αλλά με αναβαθμίσεις που τονίζουν τη σύγχρονη αισθητική. Με μήκος άνω των 5 μέτρων και αεροδυναμικό συντελεστή μόλις 0,20Cd, το αμάξωμα ρέει ομαλά από μπροστά προς τα πίσω, με κρυφές χειρολαβές θυρών και full-LED φωτιστικά σώματα που ενώνονται μέσω φωτεινής λωρίδας.

Διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις με αυτονομίες (σύμφωνα με τον κύκλο CLTC – όχι WLTP) 702 km, 750 km και 820 km. Η γκάμα περιλαμβάνει τόσο πισωκίνητες όσο και τετρακίνητες διαμορφώσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από από χτυπήματα στο γκαράζ του πλοίου

Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Ranger Plug-In Hybrid της Ford με ηλεκτρική αυτονομία 50 χιλιομέτρων

Θεσσαλονίκη: «Δαγκάνες» από σήμερα στα αυτοκίνητα που παρκάρουν παράνομα (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φλόγες Κερατέα και Μέγαρα – Ήχησε το 112

apagoreftiko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου – Οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papadaks-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Untitled design
ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

spanoulis 6654- new
LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

valavani-moro-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

lytras_papadopoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025 15:27
korinthia_fotia_feneos
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ύφεση η φωτιά στο Ριόλο Αχαΐας – Επιχειρούν και αεροσκάφη

fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ανέστειλε τις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Γάζα – Προβληματισμός φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο Νετανιάχου

1 / 3