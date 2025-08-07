search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 14:14
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

07.08.2025 13:28

Θεσσαλονίκη: «Δαγκάνες» από σήμερα στα αυτοκίνητα που παρκάρουν παράνομα (Photos)

«Δαγκάνες» τοποθετούν από σήμερα οι δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Θεσσαλονίκης στα παράνομα σταθμευμένα οχήματα στους δρόμους της πόλης.

Στόχος, να ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί ώστε να μη σταθμεύουν κυρίως σε θέσεις μονίμων κατοίκων και φορτοεκφορτώσεων, αλλά και σε χώρους πρόσβασης ΑμεΑ.

«Αφού έχουμε εξαντλήσει κάθε άλλον τρόπο στην προσπάθεια της δημοτικής αστυνομίας και της τροχαίας για την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης, πήραμε την απόφαση και πλέον εφαρμόζουμε και το σύστημα με τις δαγκάνες», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Τσιαπακίδης.

Οι εν λόγω σφιγκτήρες τοποθετούνται στις ρόδες, οπότε είναι υποχρεωμένος ο παραβάτης να προσέλθει στη δημοτική αστυνομία για την πληρωμή του προστίμου.

«Ως τώρα, σε πολλές περιπτώσεις, αλλοδαποί κυρίως παραβάτες έσκιζαν το πρόστιμο και έφευγαν από τη χώρα καθώς η παράβαση δεν φαινόταν πουθενά. Πλέον, με τις δαγκάνες, αυτό δεν μπορεί να συμβεί καθώς μόνο η δημοτική αστυνομία μπορεί να αφαιρέσει τους σφιγκτήρες, μετά την πληρωμή του προστίμου. Υπήρχαν, άλλωστε, περιπτώσεις που τα αυτοκίνητα παρέμεναν παράνομα παρκαρισμένα για 3, 4 ακόμη και 15 μέρες», σχολιάζει ο αντιδήμαρχος.

Το μήνυμα που επιθυμεί να στείλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αυτή την κίνηση είναι, όπως λέει, ότι ορισμένοι χώροι δεν είναι για όλους, αλλά για ορισμένους, ενώ ο δημόσιος χώρος είναι για όλους και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό.

Το μέτρο που ξεκίνησε να εφαρμόζεται σήμερα θα διατηρηθεί και την επόμενη περίοδο καθώς η πόλη δέχεται επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες, ενώ ακολουθεί και η περίοδος λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

«Ελήφθη η απόφαση να συνεχιστεί τουλάχιστον ωςτο τέλος του Σεπτέμβρη ώστε το μήνυμα να φτάσει σε όλους. Διαφορετικά θα έχουμε πάλι το πρόβλημα με τα διπλοπαρκαρίσματα και το κυκλοφοριακό», σημειώνει ο κ. Τσιαπακίδης.

Εκτιμά, παράλληλα, ότι η εφαρμογή του μέτρου θα φέρει ακόμη θετικότερα αποτελέσματα το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς στις 13 Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος, αυστηρότερος ΚΟΚ, ενώ ως το τέλος του έτους, η δύναμη της δημοτικής αστυνομίας θα ενισχυθεί με επιπλέον 80 δημοτικούς αστυνομικούς, με το σύνολο του δυναμικού που διενεργεί περιπολίες στους δρόμους της πόλης να φτάνει τα 120 άτομα.

