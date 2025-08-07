Η αιτία που 6 στα 10 παρμπρίζ σπάνε και κανείς δεν υπολογίζει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Το παρμπρίζ είναι ένα από τα πιο εκτεθειμένα και ευάλωτα σημεία του αυτοκινήτου – κι όμως, λίγοι το προστατεύουν επαρκώς.
Στην πράξη, η πιο συχνή αιτία ζημιάς αφορά κάτι εντελώς απρόβλεπτο, αλλά σχεδόν καθημερινό.
Πρόκειται για το χαλίκι και τις μικρές πέτρες που εκτοξεύονται από άλλα οχήματα – κυρίως φορτηγά – και καταλήγουν στο παρμπρίζ με δύναμη αρκετή για να προκαλέσει ράγισμα ή και πλήρες σπάσιμο. Σύμφωνα με τα στατιστικά από ασφαλιστικές εταιρείες, το 64% των περιστατικών θραύσης κρυστάλλων προκαλείται από χαλίκι, ενώ το 69% αυτών αφορά αποκλειστικά το εμπρός παρμπρίζ.
Δεν είναι μόνο μεγάλο και εκτεθειμένο – είναι και αναντικατάστατο για την ορατότητα και την ασφάλεια. Σε αντίθεση με τα πλευρικά τζάμια που μπορεί κανείς να αφήσει σπασμένα για λίγες ημέρες, το παρμπρίζ απαιτεί άμεση αντικατάσταση, συχνά μέσα σε λίγες ώρες. Όταν μάλιστα η ρωγμή επεκταθεί, δεν επιτρέπεται καν η συνέχιση της κυκλοφορίας του οχήματος.
Η μέση τιμή για αντικατάσταση παρμπρίζ κυμαίνεται από 250 έως 300 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το αν περιλαμβάνει αισθητήρες, κάμερες ή θερμαινόμενα στοιχεία.
Αντίθετα, σύμφωνα με την hellasdirect.gr, η ετήσια κάλυψη για θραύση κρυστάλλων στοιχίζει περίπου 20 ευρώ τον χρόνο, ποσό που σχεδόν πάντα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, χωρίς απαλλαγή και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες αποζημίωσης. Είναι μια από τις λίγες ασφαλιστικές καλύψεις όπου το κόστος της ζημιάς ξεπερνά κατά 10 και πλέον φορές την αξία του ασφαλίστρου.
Υποεκτίμηση του κινδύνου: Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι «δεν θα τους τύχει». Μέχρι να γίνει.
Παρεξήγηση του τι καλύπτει: Ορισμένοι νομίζουν ότι η μικτή ασφάλεια τα περιλαμβάνει όλα – όμως η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων είναι συχνά ξεχωριστή.
Προτεραιότητα σε άλλες παροχές: Επιλέγονται άλλες προαιρετικές καλύψεις (νομική προστασία, οδική βοήθεια), αφήνοντας τις ζημιές στα κρύσταλλα εκτός.
Αν και φαίνεται μικρής σημασίας, μια ζημιά στο παρμπρίζ συμβαίνει πολύ πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο είδος ατυχήματος. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο οδήγησης, ούτε με την εμπειρία. Είναι καθαρά θέμα τύχης – και δρόμου.
Σε έναν επαρχιακό δρόμο ή σε εθνική οδό, ένα μικρό χαλίκι αρκεί. Στην πόλη, ένα απρόσεκτο παρκάρισμα ή ακόμα και μια κακόβουλη πράξη μπορούν να προκαλέσουν ράγισμα. Και όλα αυτά, χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης ή πρόληψης.
Το κόστος είναι μικρό, το ρίσκο μεγάλο – και η πιθανότητα να το χρειαστείς… υψηλότερη απ’ όσο φαντάζεσαι.
(Πηγή: autotypos.gr)
