Η αιτία που 6 στα 10 παρμπρίζ σπάνε και κανείς δεν υπολογίζει

Το παρμπρίζ είναι ένα από τα πιο εκτεθειμένα και ευάλωτα σημεία του αυτοκινήτου – κι όμως, λίγοι το προστατεύουν επαρκώς.

Το 69% των ζημιών αφορά το εμπρός παρμπρίζ

Η επισκευή κοστίζει έως 300 €, η κάλυψη μόλις ~20 €

Οι περισσότεροι οδηγοί δεν την προσθέτουν στην ασφάλεια

Στην πράξη, η πιο συχνή αιτία ζημιάς αφορά κάτι εντελώς απρόβλεπτο, αλλά σχεδόν καθημερινό.

Πρόκειται για το χαλίκι και τις μικρές πέτρες που εκτοξεύονται από άλλα οχήματα – κυρίως φορτηγά – και καταλήγουν στο παρμπρίζ με δύναμη αρκετή για να προκαλέσει ράγισμα ή και πλήρες σπάσιμο. Σύμφωνα με τα στατιστικά από ασφαλιστικές εταιρείες, το 64% των περιστατικών θραύσης κρυστάλλων προκαλείται από χαλίκι, ενώ το 69% αυτών αφορά αποκλειστικά το εμπρός παρμπρίζ.

Το παρμπρίζ είναι το πρώτο που υποφέρει

Δεν είναι μόνο μεγάλο και εκτεθειμένο – είναι και αναντικατάστατο για την ορατότητα και την ασφάλεια. Σε αντίθεση με τα πλευρικά τζάμια που μπορεί κανείς να αφήσει σπασμένα για λίγες ημέρες, το παρμπρίζ απαιτεί άμεση αντικατάσταση, συχνά μέσα σε λίγες ώρες. Όταν μάλιστα η ρωγμή επεκταθεί, δεν επιτρέπεται καν η συνέχιση της κυκλοφορίας του οχήματος.

Χαμηλό κόστος κάλυψης, υψηλό κόστος ζημιάς

Η μέση τιμή για αντικατάσταση παρμπρίζ κυμαίνεται από 250 έως 300 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και το αν περιλαμβάνει αισθητήρες, κάμερες ή θερμαινόμενα στοιχεία.

Αντίθετα, σύμφωνα με την hellasdirect.gr, η ετήσια κάλυψη για θραύση κρυστάλλων στοιχίζει περίπου 20 ευρώ τον χρόνο, ποσό που σχεδόν πάντα περιλαμβάνει και την τοποθέτηση, χωρίς απαλλαγή και χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες αποζημίωσης. Είναι μια από τις λίγες ασφαλιστικές καλύψεις όπου το κόστος της ζημιάς ξεπερνά κατά 10 και πλέον φορές την αξία του ασφαλίστρου.

Γιατί πολλοί δεν την επιλέγουν;

Υποεκτίμηση του κινδύνου: Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι «δεν θα τους τύχει». Μέχρι να γίνει.

Παρεξήγηση του τι καλύπτει: Ορισμένοι νομίζουν ότι η μικτή ασφάλεια τα περιλαμβάνει όλα – όμως η κάλυψη θραύσης κρυστάλλων είναι συχνά ξεχωριστή.

Προτεραιότητα σε άλλες παροχές: Επιλέγονται άλλες προαιρετικές καλύψεις (νομική προστασία, οδική βοήθεια), αφήνοντας τις ζημιές στα κρύσταλλα εκτός.

Το πιο πιθανό ατύχημα που κανείς δεν σκέφτεται

Αν και φαίνεται μικρής σημασίας, μια ζημιά στο παρμπρίζ συμβαίνει πολύ πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο είδος ατυχήματος. Δεν έχει να κάνει με τον τρόπο οδήγησης, ούτε με την εμπειρία. Είναι καθαρά θέμα τύχης – και δρόμου.

Σε έναν επαρχιακό δρόμο ή σε εθνική οδό, ένα μικρό χαλίκι αρκεί. Στην πόλη, ένα απρόσεκτο παρκάρισμα ή ακόμα και μια κακόβουλη πράξη μπορούν να προκαλέσουν ράγισμα. Και όλα αυτά, χωρίς δυνατότητα πρόβλεψης ή πρόληψης.

Τι κρατάμε;

6 στα 10 σπασμένα παρμπρίζ προέρχονται από χαλίκια

Το παρμπρίζ είναι το πιο συχνά κατεστραμμένο τζάμι

Η επισκευή κοστίζει έως 300 ευρώ – η κάλυψη μόλις 20

Η απουσία κάλυψης θραύσης κρυστάλλων είναι οικονομικό ρίσκο που δεν αξίζει να πάρεις

Το κόστος είναι μικρό, το ρίσκο μεγάλο – και η πιθανότητα να το χρειαστείς… υψηλότερη απ’ όσο φαντάζεσαι.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Νέο Leapmotor C10: Το εντυπωσιακό SUV έγινε τετρακίνητο με 585 ίππους

Οι τιμές καυσίμων σε όλη την Ευρώπη – Τι θέση έχει η Ελλάδα;