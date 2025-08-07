Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

Το καλοκαίρι για τον οδηγό δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και air condition. Είναι και φορτωμένα πορτμπαγκάζ, απρόσμενες στάσεις, παιδιά που βαριούνται και βαλίτσες που δεν χωράνε.

Αν όλα αυτά σου λένε κάτι, τότε πιθανότατα χρειάζεσαι ένα SUV με καλό χώρο αποσκευών και τίμιο εξοπλισμό – και ιδανικά χωρίς να ξεφύγεις πάνω από τις 25.000 ευρώ.

Επιλέξαμε πέντε προτάσεις που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, με πορτμπαγκάζ τουλάχιστον 400 λίτρων, μοντέρνο εξοπλισμό και ρεαλιστική τιμή αγοράς.

Μερικά είναι πιο «σοβαρά», άλλα πιο ζωηρά, όλα όμως μπορούν να σε πάνε φορτωμένο στην παραλία, χωρίς να αφήσεις πίσω το φουσκωτό στρώμα.

