ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025 13:56
Tο Ποντίκι Web

07.08.2025 11:20

Τα 5 SUV για να κάνεις καλοκαίρι με έως 25.000 ευρώ

07.08.2025 11:20
Το καλοκαίρι για τον οδηγό δεν είναι μόνο θάλασσα, ήλιος και air condition. Είναι και φορτωμένα πορτμπαγκάζ, απρόσμενες στάσεις, παιδιά που βαριούνται και βαλίτσες που δεν χωράνε.

Αν όλα αυτά σου λένε κάτι, τότε πιθανότατα χρειάζεσαι ένα SUV με καλό χώρο αποσκευών και τίμιο εξοπλισμό – και ιδανικά χωρίς να ξεφύγεις πάνω από τις 25.000 ευρώ.

Επιλέξαμε πέντε προτάσεις που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, με πορτμπαγκάζ τουλάχιστον 400 λίτρων, μοντέρνο εξοπλισμό και ρεαλιστική τιμή αγοράς.

Μερικά είναι πιο «σοβαρά», άλλα πιο ζωηρά, όλα όμως μπορούν να σε πάνε φορτωμένο στην παραλία, χωρίς να αφήσεις πίσω το φουσκωτό στρώμα.

Δείτε περισσότερα στο autotypos.gr

Μεσσηνία: Αγροτικό έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων στη παραλία της Σάντοβας – Σώος ο οδηγός

Φωτιά στον Πρόδρομο Βοιωτίας – Ήχησε το 112 -Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Γλυφάδα: Αγνοείται κολυμβήτρια, μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού με σκάφη και ελικόπτερο

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Εμφανίστηκε με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο

Ζημιές σε καλλιέργειες από την πρόσφατη κακοκαιρία – Το χαλάζι «χτύπησε» Πιερία και Χαλκιδική, προβλήματα και στη Δ. Μακεδονία

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

Εκδρομή: Το νησάκι με ελάφια, παγώνια και σκίουρους, μία ώρα μακριά από την Αθήνα

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

Η Καθημερινή δίνει εξηγήσεις για τα δύο πρωτοσέλιδα και τα κάνει χειρότερα 

