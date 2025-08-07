Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Ranger Plug-In Hybrid της Ford με ηλεκτρική αυτονομία 50 χιλιομέτρων

Η Ford ξεκίνησε την επίσημη διάθεση στην ελληνική αγορά του νέου Ranger Plug-In Hybrid, του μοναδικού σήμερα pick-up μοντέλου που μπαίνει στην πρίζα.

Κάτω από το καπό του βρίσκεται ο βενζινοκινητήρας 2.3 λίτρων της Ford σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 ίππους και θηριώδη ροπή 697 Nm. Παράλληλα διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά και τις υψηλές μεταφορικές ικανότητες των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων, προσφέροντας ταυτόχρονα χαμηλότερη κατανάλωση.

Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα τύπου σούκο, προσφέροντας μέγιστη αυτονομία έως και 50 χιλιόμετρα με αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Ένα ακόμη μοναδικό πλεονέκτημα του Ranger Plug-In Hybrid είναι οι δύο πρίζες των 230V/10Α στην καρότσα, που προσφέρουν ισχύ 2,3 kW.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει στη διάθεσή του επτά διαφορετικά προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport και Slippery για χρήση εντός δρόμου και τα Mud, Sand, Tow-Haul για κίνηση εκτός δρόμου και ρυμούλκηση). Παράλληλα, υπάρχουν τρία διαφορετικά προφίλ λειτουργίας: αμιγώς ηλεκτρική, μόνο με τον βενζινοκινητήρα ή με συνδυασμό και των δύο. Η βασική τιμή του Ranger Plug-In Hybrid στην έκδοση Wildtrak ξεκινάει από τα 48.800 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.

