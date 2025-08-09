search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 16:36

Αυτοκίνητα: Σχεδόν ένα στα δύο I.X. που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία

09.08.2025 16:36
ybridiko

Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία, ενώ τα plug in οχήματα κατάφεραν να φθάσουν το 7,7% του συνόλου των πωλήσεων. Τον προηγούμενο μήνα η υβριδική κατηγορία αύξησε το ποσοστό της κατά 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό ποσοστό πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο να αγγίζει το 49%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 34,8%.

Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και οι μειωμένες εκπομπές ρύπων είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή κάποιας υβριδικής τεχνολογίας από τους Έλληνες καταναλωτές.

Άνοδο 1,1% σημείωσαν τον Ιούλιο τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα αγγίζοντας το 6,5% στο σύνολο των πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 8,4%. Αλλωστε για πολλούς αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται ο προάγγελος της ηλεκτροκίνησης, καθώς τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 60 χιλιόμετρα, πλην ορισμένων περιπτώσεων που η αυτονομία τους ξεπερνάει τα 100-120 χιλιόμετρα.

Νέα σημαντική πτώση στα βενζινοκίνητα

Για άλλον έναν μήνα σημαντική πτώση σημείωσαν τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας μόλις το 27,2%, ενώ το ίδιο πτωτική πορεία είχαν και τα πετρελαιοκίνητα καταγράφοντας πτώση -1,9% και έχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 4,3%. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων στην Ελλάδα το πρώτο επτάμηνο του έτους είναι 3,1%.

Από την άλλη αμετάβλητο έμεινε το ποσοστό των πωλήσεων των αυτοκινήτων με φυσικό αέριο, ενώ αύξηση 1,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις του υγραερίου με συνολικό μερίδιο αγοράς 3,3%.

Τέλος, για άλλον έναν μήνα οι έλληνες αγόρασαν αυτοκίνητα που ανήκουν στην «Β» κατηγορία. Το 57% των πωλήσεων άνηκαν σε αυτή την κατηγορία, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 36,6%. Ακολούθησε η «C» κατηγορία με συνολικό μερίδιο αγοράς 24,2% (18,3% ήταν τα SUV), ενώ η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία αναδείχθηκε η «Α» με μερίδιο αγοράς 8,3% (1,9% ήταν τα SUV).

Διαβάστε επίσης:

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που «τίναξε» την μπάνκα στις πωλήσεις

Πώς να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας από από χτυπήματα στο γκαράζ του πλοίου

Ήρθε στην Ελλάδα το νέο Ranger Plug-In Hybrid της Ford με ηλεκτρική αυτονομία 50 χιλιομέτρων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

THALASSA_KYMA
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

xamogelo-paidioy1
ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου – Δύο εβδομάδες χωρίς ίχνη ζωής

paidiki pornografia 765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη με 38χρονο Έλληνα που χειραγωγούσε ανήλικη στη Βουλγαρία ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της

zevgari-brazilia
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Νεκρό ζευγάρι που έκανε έρωτα σε αυτοκίνητο και έπεσε από γκρεμό 400 μέτρων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:11
brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

THALASSA_KYMA
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

xamogelo-paidioy1
ΕΛΛΑΔΑ

Μελίσσια: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονου – Δύο εβδομάδες χωρίς ίχνη ζωής

1 / 3