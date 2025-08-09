Αυτοκίνητα: Σχεδόν ένα στα δύο I.X. που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σχεδόν ένα στα δύο αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα διέθεταν υβριδική τεχνολογία, ενώ τα plug in οχήματα κατάφεραν να φθάσουν το 7,7% του συνόλου των πωλήσεων. Τον προηγούμενο μήνα η υβριδική κατηγορία αύξησε το ποσοστό της κατά 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό ποσοστό πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο να αγγίζει το 49%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 34,8%.
Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, τα χαμηλά τέλη κυκλοφορίας, η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και οι μειωμένες εκπομπές ρύπων είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή κάποιας υβριδικής τεχνολογίας από τους Έλληνες καταναλωτές.
Άνοδο 1,1% σημείωσαν τον Ιούλιο τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα αγγίζοντας το 6,5% στο σύνολο των πωλήσεων το πρώτο επτάμηνο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι 8,4%. Αλλωστε για πολλούς αυτή η κατηγορία χαρακτηρίζεται ο προάγγελος της ηλεκτροκίνησης, καθώς τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 60 χιλιόμετρα, πλην ορισμένων περιπτώσεων που η αυτονομία τους ξεπερνάει τα 100-120 χιλιόμετρα.
Για άλλον έναν μήνα σημαντική πτώση σημείωσαν τα αμιγώς βενζινοκίνητα αυτοκίνητα καταλαμβάνοντας μόλις το 27,2%, ενώ το ίδιο πτωτική πορεία είχαν και τα πετρελαιοκίνητα καταγράφοντας πτώση -1,9% και έχοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 4,3%. Το συνολικό μερίδιο αγοράς των πετρελαιοκίνητων στην Ελλάδα το πρώτο επτάμηνο του έτους είναι 3,1%.
Από την άλλη αμετάβλητο έμεινε το ποσοστό των πωλήσεων των αυτοκινήτων με φυσικό αέριο, ενώ αύξηση 1,8% κατέγραψαν οι πωλήσεις του υγραερίου με συνολικό μερίδιο αγοράς 3,3%.
Τέλος, για άλλον έναν μήνα οι έλληνες αγόρασαν αυτοκίνητα που ανήκουν στην «Β» κατηγορία. Το 57% των πωλήσεων άνηκαν σε αυτή την κατηγορία, με τα SUV να καταλαμβάνουν το 36,6%. Ακολούθησε η «C» κατηγορία με συνολικό μερίδιο αγοράς 24,2% (18,3% ήταν τα SUV), ενώ η αμέσως επόμενη αγαπημένη κατηγορία αναδείχθηκε η «Α» με μερίδιο αγοράς 8,3% (1,9% ήταν τα SUV).
