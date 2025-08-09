search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 20:24
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

09.08.2025 19:04

Η BMW μετασχηματίζεται ψηφιακά στην Κίνα

bmw_rossi

Για τον Φρανζ Ντέκερ, υψηλόβαθμο στέλεχος διοίκησης του γερμανικού επιχειρηματικού ομίλου BMW Group, η ταχύτατη εξέλιξη της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού της BMW σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Ιούλιο, η BMW εγκαινίασε το πρώτο κέντρο τεχνολογίας της πληροφορικής (IT) στην Κίνα, που είναι και το μεγαλύτερο που διαθέτει στην Ασία. Η έδρα του κέντρου πληροφορικής βρίσκεται στην Ναντσίνγκ, την πρωτεύουσα της κινεζικής επαρχίας Γιανγκσού.

Το κέντρο τεχνολογίας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), για την παροχή ψηφιακών λύσεων στην παγκόσμια παραγωγή της BMW, στις πωλήσεις, αλλά και στα δίκτυα υποστήριξης των πελατών της.

«Η Κίνα δεν ηγείται παγκοσμίως, μόνο στην εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ζωτικότητα στην οικοδόμηση ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος για την ψηφιακή καινοτομία», τόνισε ο Ντέκερ.

«Ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το οικοσύστημα καινοτομίας της Κίνας, στοχεύουμε να εξελίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου της BMW, τόσο στην Κίνα, όσο και παγκοσμίως», πρόσθεσε ο ίδιος.

