search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:20
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 10:59

Ποιες τεχνολογίες θέλουν πλέον οι οδηγοί στα νέα αυτοκίνητα

11.08.2025 10:59
aftokinito-texnologia

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της AutoPacific που διεξήχθη στις ΗΠΑ, η τεχνολογία έχει περάσει πλέον στο επίκεντρο των αγοραστικών προτεραιοτήτων όσων σκέφτονται να αποκτήσουν νέο αυτοκίνητο. Το 43% των καταναλωτών που σχεδιάζουν αγορά μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, δήλωσε ότι τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής.

Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή έρευνα, δείχνοντας σαφή μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά (όπως ιπποδύναμη και εξοπλισμός) προς την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια.

Οι τεχνολογίες που κερδίζουν έδαφος

Η ασύρματη φόρτιση smartphone βρέθηκε στην κορυφή των επιλογών, αποδεικνύοντας ότι οι οδηγοί δίνουν πλέον μεγάλη έμφαση στην συνδεσιμότητα και την ευκολία καθημερινής χρήσης. Παράλληλα, το adaptive cruise control, η διατήρηση λωρίδας και η αυτόνομη οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο σημειώνουν ραγδαία άνοδο σε δημοτικότητα.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι πολλοί οδηγοί δηλώνουν πλέον πρόθυμοι να αφήσουν το τιμόνι για λίγα μέτρα, δείγμα της αυξανόμενης εμπιστοσύνης στις τεχνολογίες ADAS.

Η νέα γενιά αλλάζει τα δεδομένα

Ένα κρίσιμο στοιχείο της έρευνας ήταν και το χαμηλότερο ηλικιακό προφίλ των ερωτηθέντων, με μέσο όρο τα 39 έτη. Η νέα γενιά οδηγών φαίνεται να είναι πολύ πιο δεκτική στην αυτόνομη τεχνολογία, με το 48% να δηλώνει ότι θέλει το αυτοκίνητο να «οδηγεί μόνο του», ώστε ο οδηγός να μπορεί να κάνει παράλληλα κι άλλες δραστηριότητες.

Αυτό το ποσοστό ανέβηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι προσδοκίες των καταναλωτών.

Φρενάρει μόνο του, μένει στη λωρίδα, οδηγεί για σένα

Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν επίσης οι τεχνολογίες αυτόματου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η προηγμένη υποβοήθηση σε αυτοκινητόδρομο (highway assist). Οι λειτουργίες αυτές, που συναντώνται πλέον ακόμα και σε μικρομεσαία μοντέλα, θεωρούνται κλειδί για την ασφάλεια, αλλά και για την ξεκούραστη οδήγηση.

Τι κρατάμε;

Το 43% των υποψήφιων αγοραστών θέλει ADAS στα επόμενα αυτοκίνητά του.

Η ασύρματη φόρτιση κινητού είναι πρώτη στις προτιμήσεις.

Οι νεότεροι οδηγοί είναι πιο δεκτικοί στην αυτόνομη οδήγηση.

Το 48% θέλει να κάνει και άλλα πράγματα ενώ οδηγεί το αυτοκίνητο μόνο του.

Το αυτόματο φρενάρισμα και η διατήρηση λωρίδας καθιερώνονται ως απαραίτητα.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Το καύσιμο που όλοι έχουν ξεγράψει πούλησε, τον Ιούλιο, στην Ελλάδα όσο και τα ηλεκτρικά – Επίσημα στοιχεία

Hyundai i30 Tourer: Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km

Η BMW μετασχηματίζεται ψηφιακά στην Κίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

persides new
ΕΛΛΑΔΑ

Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή μετεωριτών (Video)

theatro-andromachi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Αποθεώθηκε στην Επίδαυρο η «Ανδρομάχη» της Μαρίας Πρωτόπαππα – 15.000 θεατές χειροκροτούσαν ασταμάτητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 12:20
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά (Photos)

jd-vance_1108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τζέι Ντι Βανς: «Οι ΗΠΑ θέλουν να προγραμματίσουν μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι» (videos)

nestoras_antoniou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Νέστορα Αντωνίου – Το αντίο του Παύλου Πολάκη: «Καλό ταξίδι, σύντροφε και φίλε»

1 / 3