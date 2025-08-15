Lamborghini Fenomeno: Τόσο «εκκωφαντικό» που θα μπορούσε να καταγραφεί στη κλίμακα Ρίχτερ

Η Lamborghini παρουσίασε το Fenomeno, ένα νέο, εξαιρετικά σπάνιο μοντέλο βασισμένο στο Revuelto, σχεδιασμένο για να τραβά βλέμματα και να… σείει το έδαφος.

Με μόλις 29 κομμάτια παγκοσμίως, είναι φτιαγμένο αποκλειστικά για συλλέκτες και λάτρεις των ακραίων επιδόσεων.

Αισθητικά, το Fenomeno ανεβάζει τον πήχη. Διαθέτει νέο αμάξωμα, πιο αιχμηρό από ποτέ, με carbon λεπτομέρειες, γωνιώδη φώτα, τεράστιες εισαγωγές αέρα και τέσσερις κεντρικές εξατμίσεις που φωνάζουν “Lamborghini” από χιλιόμετρα μακριά.

Το ύψος του είναι τόσο χαμηλό που μοιάζει σα να βγήκε κατευθείαν από video game.

Κάτω από το καπό, ένας αναβαθμισμένος V12 6.5 λίτρων, σε συνδυασμό με υβριδικό σύστημα και νέα μπαταρία 7 kWh, αποδίδει συνολικά 1.065 ίππους — 64 παραπάνω από το ήδη τρελό Revuelto.

Επιταχύνει στα 100 km/h σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 350 km/h.

Η ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 20 χιλιόμετρα.

Το εσωτερικό διατηρεί την ίδια cockpit φιλοσοφία του Revuelto, με ψηφιακές οθόνες και αγωνιστική αίσθηση, χωρίς περιττές προσθήκες. Άλλωστε, αυτό το αυτοκίνητο δεν αγοράζεται για το infotainment.

Η τιμή του; Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ – και αυτό μόνο αν είστε αρκετά “εκλεκτός” ώστε να σας το προσφέρει η Lamborghini.

