Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

Τρομακτικό ατύχημα με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε, την Παρασκευή, σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή της Ρόδου.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή όπου διεξαγόταν πανηγύρι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, συνολικά τέσσερα άτομα -νεαρής ηλικίας- εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι «ταψί» και προσγειώθηκαν με δύναμη στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

Καιρός σήμερα: Αίθριος με 35άρια και 7 μποφόρ – Πού αναμένονται μπόρες (Video)