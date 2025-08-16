search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 08:43

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

16.08.2025 08:43
luna_park_atixima

Τρομακτικό ατύχημα με τέσσερις τραυματίες σημειώθηκε, την Παρασκευή, σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή της Ρόδου.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου», το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή όπου διεξαγόταν πανηγύρι.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, συνολικά τέσσερα άτομα -νεαρής ηλικίας- εκσφενδονίστηκαν από το παιχνίδι «ταψί» και προσγειώθηκαν με δύναμη στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.

Διαβάστε επίσης:

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

Καιρός σήμερα: Αίθριος με 35άρια και 7 μποφόρ – Πού αναμένονται μπόρες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
servia_epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Βίαια επεισόδια σε νέα αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι

fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

luna_park_atixima
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:25
servia_epeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Βίαια επεισόδια σε νέα αντικυβερνητική διαδήλωση στο Βελιγράδι

fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

1 / 3