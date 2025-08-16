search
16.08.2025 07:39

Καιρός σήμερα: Αίθριος με 35άρια και 7 μποφόρ – Πού αναμένονται μπόρες (Video)

16.08.2025 07:39
paralia paixnidi

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, σύμφωνα με την πρόβλεψη καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ, γεγονός που καθιστά πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:


ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Στα δυτικά αρχικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 και στη δυτική Στερεά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στις Σποράδες, την Εύβοια και τον Ευβοϊκό κόλπο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα βόρεια τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

