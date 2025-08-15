Φωτιά στη Λέσβο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.
Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.
H πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται μακριά από οικισμούς και δεν αποτελεί, προς ώρας, απειλή.
Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 10 δασοκομάντος.
Στο σημείο συνδράμουν εθελοντές.
