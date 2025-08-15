Φωτιά στη Λέσβο

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη δυτική Λέσβο στον δρόμο Πέτρας Σκαλοχωρίου στο ύψος της διασταύρωσης της Φίλιας.

Η περιοχή έχει ελιές, χορτολιβαδική έκταση και βελανιδιές.

H πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική καίει χαμηλή βλάστηση, βρίσκεται μακριά από οικισμούς και δεν αποτελεί, προς ώρας, απειλή.

Στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα με 30 πυροσβέστες και 10 δασοκομάντος.

Στο σημείο συνδράμουν εθελοντές.