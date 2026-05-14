ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

Αποκαλυπτήρια δύο αναστηλωμένων τάφων από τη 18η Δυναστεία, στο Λούξορ της Αιγύπτου

Οι αιγυπτιακές αρχές έκαναν σήμερα τα αποκαλυπτήρια δύο αναστηλωμένων αρχαίων τάφων στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ, οι οποίοι χρονολογούνται από την 18η Δυναστεία των Φαραώ (15ος αιώνας π.Χ.), και περιέχουν απεικονίσεις από δραστηριότητες της καθημερινότητας και ταφικές τελετουργίες.

Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αναφέρει πως πρόκειται για τους τάφους του Αμενχοτέπ και του γιου του, Σαμούτ, οι οποίοι ήταν θυροφύλακες του Ναού του Άμμωνος στο Καρνάκ.

«Σήμερα αποκαλύπτουμε δύο πολύ σημαντικούς τάφους, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2015», δήλωσε ο Χισάμ ελ Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου στο Λούξορ βρίσκεται η Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου έχουν ταφεί Φαραώ και αξιωματούχοι του Νέου Βασιλείου. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ.

