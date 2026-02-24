Τάφος Τουταγχαμών: Επιστήμονες βρήκαν αρχαίο προφυλακτικό και απέσπασαν το DNA του νεαρού φαραώ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Όταν το 1923, ο Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ και η ομάδα του ανακάλυψαν τον ασύλητο τάφο του Τουταγχαμών, του ένδοξου φαραώ που βασίλεψε κάπου ανάμεσα στο 1332-1323 π.Χ., κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το πλήθος και τον πλούτο των κτερισμάτων.

Το άνοιγμα του τάφου εγκαινίαζε ένα νέο κεφάλαιο για την αρχαιολογία, αλλά και για την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου, και την κατανόησή της από τον δυτικό κόσμο.

Μέσα στον τάφο, εκτός από την χρυσή σαρκοφάγο και τη χρυσή μάσκα που προστάτευε τη μούμια του φαραώ, βρέθηκαν περίπου 5.000 αντικείμενα. Πολλά απ’ αυτά ήταν κοσμήματα και έργα τέχνης από πολύτιμα υλικά: χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους, ελεφαντόδοντο και έβενο. Εκεί υπήρχε και το περίφημο μικρό προσωπικό εγχειρίδιο (μικρό ξίφος) του φαραώ φτιαγμένο από το πέτρωμα κάποιου μετεωρίτη. Υπήρχαν επίσης όπλα, ένα πολεμικό άρμα, ένα σπάνιας ομορφιάς αναδιπλούμενο κρεβάτι εκστρατείας, και διάφορα επίχρυσα έπιπλα.

Αναπτήρας και προφυλακτικό

Υπήρχαν όμως και αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα οποία θα χρειαζόταν ο νεαρός φαραώ στη μετά θάνατο ζωή. Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν ένας «αναπτήρας», που αποτελείτο από ένα μικρό παραλληλόγραμμο κομμάτι ξύλου (σανίδι) με τρύπες και μια μικρή ξύλινη λαβή ξύλο με μεταλλική απόληξη. Οι τρύπες περιείχαν κάποια εύφλεκτη ουσία, και όταν ο Τουταγχαμών έτριβε τη μεταλλική άκρη μέσα σε κάποια από τις τρύπες άναβε φωτιά.

Το πιο περίεργο, όμως, αντικείμενο ήταν ένα προφυλακτικό που χρησιμοποιούσε ο φαραώ. Πρόκειται για το αρχαιότερο προφυλακτικό του κόσμου. Ήταν φτιαγμένο από φίνο λινό ύφασμα. Είχε μια θήκη για να τοποθετεί το μόριό του ο Τουταγχαμών και μια λινή ζώνη ώστε να το στηρίζει δένοντάς το γύρω από τη μέση του.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι εξωτερικά πιθανότατα αλειφόταν με κάποια ουσία που λειτουργούσε είτε ως απλό προφυλακτικό (για προστασία από ασθένειες), είτε ως σπερματοκτόνο (για την αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων).

Βέβαια δεν βρέθηκαν στοιχεία αυτής της ουσίας, αλλά οι επιστήμονες κατόρθωσαν να εντοπίσουν το DNA του Τουταγχαμών και να το απομονώσουν. Φαίνεται πως ο νεαρός φαραώ το χρησιμοποιούσε αρκετά συχνά, κάτι απόλυτα φυσικό αν αναλογιστούμε ότι ο Τουταγχαμών πέθανε σε ηλικία 19 ετών.

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