Η 28η Οκτωβρίου του 1940 είναι η μέρα που η φασιστική Ιταλία επιτέθηκε στην Ελλάδα, ενώ ήταν σε εξέλιξη ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Το «ΟΧΙ» του λαού (και όχι του Ιωάννη Μεταξά) εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή και συνεχίστηκε και μετά την εισβολή και τη φασιστική κατοχή.

Κατά την τριπλή φασιστική κατοχή της χώρας μας (Ιταλία-Γερμανία-Βουλγαρία), ο λαός μας έζησε σε συνθήκες μαζικού λιμού και εκτεταμένων διώξεων και εκτελέσεων, ενώ δεν ήταν λίγες οι φρικαλεότητες των ναζί απέναντι στον άμαχο πληθυσμό.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο και η Κάνδανος Χανίων. Από την Κρήτη μέχρι και τη Βόρεια Ελλάδα, εκατοντάδες ήταν τα μαρτυρικά χωριά που καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους Γερμανούς, οι οποίοι αδιακρίτως σφάγιασαν τον άμαχο πληθυσμό.

Άλλη μια ναζιστική κτηνωδία που ίσως να μην είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό σημειώθηκε στην Κλεισούρα Καστοριάς. Συγκεκριμένα, η 4η Τεθωρακισμένη Μεραρχία των SS επιδόθηκε με πρωτοφανή ακόμα και για τους ίδιους αγριότητα, στην ανελέητη σφαγή των γυναικόπαιδων που είχαν παραμείνει στην ιστορική κωμόπολη.

Η περίπτωση της Κλεισούρας

Στις 5 Απριλίου 1944, οι Γερμανικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον Καρλ Σύμερς, διοικητή του 7ου Συντάγματος της 4ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας των SS, συγκεντρώνουν και εκτελούν τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες στην πλατεία του χωριού σε αντίποινα για την εκτέλεση 3 Γερμανών στρατιωτών από τον ΕΛΑΣ. Έπειτα, κατευθύνονται προς τα σπίτια, παραβιάζουν τις θύρες τους, βάζουν φωτιά και σκοτώνουν όσους απέμειναν.

Συνολικά σκοτώθηκαν 280 κάτοικοι ενώ περίπου 35, κυρίως γυναικόπαιδα, γλύτωσαν από το εκτελεστικό απόσπασμα την τελευταία στιγμή, όταν ο δάσκαλος του χωριού προέτρεψε τη μαθήτρια του τότε ρουμάνικου σχολείου, Ευδοξία Γκίκαρνα, να απαγγείλει ένα ρουμάνικο τραγούδι. Κάτι που έφερε αποτέλεσμα. Στη θηριωδία συμμετείχαν και Βούλγαροι που ήταν στη γερμανική πολιτοφυλακή, με αρχηγό τον Άντον Κάλτσεφ.

Προηγουμένως, αντάρτες του ΕΛΑΣ, που δρούσαν στην περιοχή, με αρχηγό το Σιατιστινό Αλέξη Ρόσιο (Καπετάν Υψηλάντη), είχαν επιτεθεί σε γερμανική στρατιωτική φάλαγγα στη θέση Νταούλι, και είχαν σκοτώσει τρεις προπομπούς στρατιώτες μοτοσικλετιστές. Οι άνδρες κάτοικοι, φοβούμενοι αντίποινα, είχαν κρυφτεί σε ορεινές περιοχές.

Ο συνταγματάρχης Καρλ Σύμερς κλήθηκε σε απολογία από τη Γερμανική διοίκηση για το γεγονός ότι διέταξε τη σφαγή γυναικόπαιδων. Εκεί κατέθεσε πως οι στρατιώτες του αναγκάστηκαν να τους σκοτώσουν όλους επειδή δυνάμεις ανταρτών κρύβονταν και πυροβολούσαν μέσα από το χωριό, οπότε και αθωώθηκε, παρά τις αντιφατικές καταθέσεις των υφισταμένων του. Μετά τον πόλεμο αποδείχτηκε ότι η μαρτυρία του ήταν ψευδής και ο ίδιος σκοτώθηκε από την ελληνική Αντίσταση με έκρηξη.

Την ηρωική κωμόπολη τίμησε, μαζί με τους κατοίκους της, το Ελληνικό Κράτος με τον Πολεμικό Σταυρό Α’ Τάξεως, αλλά επίσης όρισε τον οικισμό ως ιστορική έδρα δήμου σε προηγούμενη διοικητική μεταρρύθμιση του σχεδίου Καποδίστρια, το 1994.

