Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες 37 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Στους 13 οι προφυλακισθέντες

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες 37 κατηγορουμένων στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή ξεκίνησαν την Παρασκευή με τους πρώτους 12 κατηγορούμενους , συνεχίστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή και ολοκληρώθηκαν σήμερα. Η τελευταία απολογία που έλαβαν Ανακριτής και Εισαγγελέας , δόθηκε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται ο 37ος κατηγορούμενος. Ο ασθενής κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά τις εξηγήσεις του.

13 προφυλακισθέντες

Η απολογητική διαδικασία για τους 37, κλείνει με δεκατρείς κατηγορούμενους να έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, μια γυναίκα, πρώην σύζυγος του αρχηγού, να τίθεται σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι και ελεύθερους με όρους τους υπόλοιπους 23 κατηγορούμενους.

Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου αρχηγού.

Στην περίπτωση του πρώτου έπαιξε καθοριστικό ρόλο η διάθεση του να συνεργαστεί με τις Αρχές/ «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Είχα έναν συνεργάτη στο γραφείο ο οποίος συνεργαζόταν με έναν μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Εκείνος έκανε τις αλλαγές στα Ε9, μόλις το συνειδητοποίησα το διόρθωσα αμέσως. Από την πρώτη στιγμή έθεσα τα στοιχεία ενώπιον των αρχών. Δεν έκανα ποτέ αγροτικές δηλώσεις o ίδιος. Δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι μου, ούτε ποτέ απέκτησα χρήματα από τις επιδοτήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας φερόμενου αρχηγού

Ο πατέρας του 38χρονου δήλωσε ανήξερος για όσα κατηγορείται ο γιος του. «Μεγάλωσα μόνος μου τα παιδιά μου, δουλεύοντας 40 χρόνια, 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Δε θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου. Τώρα τα άκουσα κι εγώ πρώτη φορά».

Προφυλακιστέος ο φερόμενος αρχηγός

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος παραδέχθηκε μέρος τις κατηγορίες, ωστόσο δήλωσε ότι επιχειρούν να του φορτώσουν και τις πράξει άλλων. «Παραδέχομαι ό,τι έχω κάνει. Με κατηγορείτε όμως για πολλαπλάσια. Δεν είναι δίκαιο όλα αυτά που έχουν γίνει από πολλούς να καλύπτονται πίσω από τη δική μου δίωξη. Η ατομική ευθύνη του καθενός που έπαιρνε χρήματα στον λογαριασμό του, δεν γίνεται να βαφτίζεται εγκληματική οργάνωση. Η πρώην σύζυγός μου δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό», δήλωσε.

Ο 38χρονος κάτοικος Γιαννιτσών κατηγορείται ότι εκμεταλλεύτηκε τις γνώσεις και την προϋπηρεσία του σε κέντρα υποβολής δικαιολογητικών, φέρεται να εντόπισε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί από τους νόμιμους κατόχους τους και στη συνέχεια καταχωρούνταν με τους δικούς του κωδικούς taxis, προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων που είτε ήταν μέλη της οργάνωσης είτε λειτουργούσαν ως πρόσωπα βιτρίνα.

Ανακριτής και εισαγγελέας αναμένεται να μεταβούν στο νοσοκομείο για να πάρουν την κατάθεση άλλου ένα κατηγορούμενου.

