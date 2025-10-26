search
26.10.2025 23:47

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης – Στους 9 οι προφυλακιστέοι

26.10.2025 23:47
opekepe gynaika

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τίθεται με απόφαση των δικαστικών αρχών, μετά την απολογία της, η πρώην σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η γυναίκα απολογήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή αρνούμενη το κατηγορητήριο που της αποδίδει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση παράνομων εσόδων. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, δεν γνώριζε την δραστηριότητα που αποδίδεται στον πρώην σύζυγο της.

“Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα” απαντά στις κατηγορίες η κατηγορούμενη.

“Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου” είπε στον δικαστικό λειτουργό.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την απολογία του, κατά τη δικογραφία, αρχηγού της εγκληματικής ομάδας η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια ενώ η τελευταία ομάδα κατηγορουμένων θα οδηγηθεί για απολογίες αύριο.

Ανακριτής και Εισαγγελέας μέχρι ώρας έχουν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση 9 κατηγορούμενων. Μάλιστα το ένατο ένταλμα προσωρινής κράτησης αφορούσε τον κατά τη δικογραφία υπαρχηγό του κυκλώματος, 38 ετών, υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη.

Ο κατηγορούμενος φέρεται ενώπιον του ανακριτή να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες, απολογούμενος υποστήριξε ότι ακολουθούσε όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την υποβολή των δηλώσεων στο σύστημα.

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

