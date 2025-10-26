search
Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

Με μία ανακοίνωση η οικογένεια της 16χρονης που έχασε τη ζωή της στο Γκάζι, ζητά από τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη της κόρης τους και να απέχουν από τη δημοσιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού και πληροφοριών που την αφορούν.

«Η οικογένεια της αγαπημένης μας, που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή στο Γκάζι, την προηγούμενη εβδομάδα, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης — τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, έντυπα και ηλεκτρονικά — καθώς και προς κάθε διαδικτυακό ιστότοπο και μέσο κοινωνικής δικτύωσης: Να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού μας και το βαθύ πένθος της οικογένειάς μας» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους σε μια προσπάθεια να σταματήσει αυτή η πίεση για δηλώσεις, ενώ ακόμη θρηνούν την απώλειά της.

«Η συνεχιζόμενη δημοσιοποίηση φωτογραφιών, βίντεο, προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την ανήλικη κόρη μας, καθώς και η παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων έξω από την κατοικία μας και στους χώρους όπου αναπαύεται, μας προκαλούν αφόρητο πόνο και παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή.

Παρακαλούμε όλα τα ΜΜΕ να απέχουν εφεξής από κάθε δημοσίευση, αναπαραγωγή ή σχολιασμό που αφορά Φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού και τα μέλη της οικογένειάς μας.

Ιδιαίτερα, παρακαλούμε να μην υπάρχει καμία ενόχληση ή προσέγγιση:

  • προς τα μέλη της οικογένειάς μας,
  • προς τους φίλους, συμμαθητές, καθηγητές και γνωστούς της ανήλικης,
  • καθώς και προς πρόσωπα του κοινωνικού και γειτονικού της περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι αυτοί θρηνούν σιωπηλά και χρειάζονται προστασία και σεβασμό, όχι τηλεοπτικές κάμερες, φωτογραφίες ή δηλώσεις» προσθέτουν και καταλήγουν:

«Η οικογένειά μας αναγνωρίζει τη σημασία της ενημέρωσης της κοινής γνώμης και κατανοεί ότι το τραγικό αυτό γεγονός έχει προκαλέσει συγκίνηση και ενδιαφέρον σε ολόκληρη την κοινωνία».

