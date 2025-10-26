search
26.10.2025 17:24

Ξανά στον Άγνωστο Στρατιώτη ο Πάνος Ρούτσι: «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης»

26.10.2025 17:24
routsi

Την απόφασή του να βρίσκεται στο Σύνταγμα και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθημερινά από σήμερα (Κυριακή 26/10) ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι.

«Από σήμερα, από εδώ και πέρα θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου και όλων των παιδιών. Και θέλω όλοι εσείς που για 23 μέρες στην απεργία πείνας μου υποστηρίξατε, ήσασταν κάθε βράδυ μαζί μου να μου δίνετε δύναμη και κουράγιο, κάθε βράδυ να είμαστε στα ονόματα», δήλωσε στον Χρήστο Αβραμίδη.

«Να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Γιατί αυτό που κάνουν είναι μια πράξη εκδίκησης. Και αυτό δεν θα περάσει», πρόσθεσε.

Ο άνθρωπος που έκανε απεργία πείνας για 23 ημέρες, ζητώντας το αυτονόητο, έστειλε μήνυμα και στον πρωθυπουργό. «Θέλω να πω στον κύριο Πρωθυπουργό ότι αυτό που κάνει είναι μία πράξη εκδίκησης. Και του ζητώ να μην προκαλέσει εντάσεις και φασαρίες με τον κόσμο που θα μαζευτεί στο Σύνταγμα», είπε χαρακτηριστικά.

1 / 3