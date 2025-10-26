search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:34
26.10.2025 15:32

Τραγωδία στη Φωκίδα: Αγροτικό παρέσυρε δύο μοτοσικλέτες – Νεκρός ένας 21χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά 37χρονος

troxaio_fwkida

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος στην άσφαλτο, το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ένας 37χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν αγροτικό παρέσυρε τις μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στη Φωκίδα.

Ο 49χρονος, ο οποίος επιχείρησε να στρίψει συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής, ηλικίας 37 ετών.

Ο 37χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία στην Ε.Ο. Ιτέας – Αντιρρίου διακόπηκε.

Την προανάκριση για τα αίτια του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στους 8 οι προφυλακιστέοι για εγκληματική οργάνωση

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Εντός εβδομάδας τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους – Εν αναμονή των τοξικολογικών

«Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου»: Καταγγελίες για απόπειρα παρεμπόδισης εκδήλωσης για τα Τέμπη στον Άγνωστο Στρατιώτη

