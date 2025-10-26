Τραγωδία στη Φωκίδα: Αγροτικό παρέσυρε δύο μοτοσικλέτες – Νεκρός ένας 21χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά 37χρονος

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος στην άσφαλτο, το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ ένας 37χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, όταν αγροτικό παρέσυρε τις μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής, κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου στη Φωκίδα.

Ο 49χρονος, ο οποίος επιχείρησε να στρίψει συγκρούστηκε με δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 21χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της άλλης μηχανής, ηλικίας 37 ετών.

Ο 37χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα. Μαζί του και ένας 14χρονος που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο και τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο δρόμος γέμισε συντρίμμια και η κυκλοφορία στην Ε.Ο. Ιτέας – Αντιρρίου διακόπηκε.

Την προανάκριση για τα αίτια του φοβερού τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το ΑΤ Ευπαλίου.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

