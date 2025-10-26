search
26.10.2025 13:55

«Μας είπαν να φύγουμε λόγω νόμου»: Καταγγελίες για απόπειρα παρεμπόδισης εκδήλωσης για τα Τέμπη στον Άγνωστο Στρατιώτη

26.10.2025 13:55
sygkentrosi-syntagma2
Φωτογραφία αρχείου

Πιέσεις από αστυνομικούς να απομακρυνθούν από τον Άγνωστο Στρατιώτη δέχτηκαν όσοι συμμετείχαν σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα των Τεμπών, λίγα 24ωρα μετά την ψήφιση της τροπολογίας.

Μέλος της ομάδας «Μέχρι Τέλους» είπε πως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τούς ζήτησαν να φύγουν και αν θέλουν να πάνε στο απέναντι πεζοδρόμιο.

«Μας είπαν πως στον χώρο δεν επιτρέπεται να καθόμαστε, είναι χώρος μόνο για να δούμε το μνημείο και πως έχει βγει νόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ρωτήσαμε αν έχει βγει ΦΕΚ, μας είπε βγήκε χθες βράδυ. Μετά από συζήτηση μας είπε “καθίστε και θα έρθουμε σε λίγο”. Αυτό έγινε γύρω στις 21:30, ήμασταν εδώ περίπου 10 άτομα. Παίζαμε κιθάρα και τραγουδάγαμε. Ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ», περιέγραψε η Λυδία Κατσούλη, προσθέτοντας πως τους απείλησαν με προσαγωγή.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, διαμήνυσε πως ο αυταρχισμός της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Όπως αναφέρει, η αστυνομία επιχείρησε να ακυρώσει εκδήλωση μνήμης για τα θύματα, χωρίς όμως να τα καταφέρει μια και όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε, το συγκεντρωμένο πλήθος διάβασε τα ονόματα των 57 νεκρών.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», η οποία βρίσκεται στο σημείο κάθε μέρα, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις δράσεις της.

«Θα συνεχίσουμε κανονικά, δεν νομίζω να φύγουμε. Αν χρειαστεί να φύγουμε, ίσως πάμε στο δίπλα πεζοδρόμιο. Αλλά στην ώρα των ονομάτων θα ’μαστε εδώ πάντα. Κάθε βράδυ», είπε. Τόνισε μάλιστα πως οι ίδιοι μεριμνούν ώστε να είναι ο χώρος καθαρός.

