Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του υπαιτίου

Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24/10, στη θαλάσσια περιοχή της λεκάνης Αργοσαρωνικού, αποτελούμενη από ιριδίζουσες κηλίδες πετρελαιοειδών.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, κατόπιν ειδοποίησης του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Το πρωί του Σαββάτου, 25/10, σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε εκ νέου διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες, συνολικής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απορρύπανσης – Στο Χημείο του Κράτους τα δείγματα

Στο σημείο επιχειρήσαν δύο πλωτά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία σκάφη ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εργασίες απορρύπανσης.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου, ενώ δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση.

Διαβάστε επίσης:

Είναι ασφαλή τα ελληνικά μουσεία; Διευθυντές και αρχαιολόγοι απαντούν, στον απόηχο της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο και 24χρονο – Επέτρεψαν κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Λάρισα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κάηκε με λάδι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ