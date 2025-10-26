search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 18:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 12:43

Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του υπαιτίου

26.10.2025 12:43
LIMENIKO NEW

Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής, 24/10, στη θαλάσσια περιοχή της λεκάνης Αργοσαρωνικού, αποτελούμενη από ιριδίζουσες κηλίδες πετρελαιοειδών.

Η ρύπανση αντιμετωπίστηκε άμεσα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, κατόπιν ειδοποίησης του Α’ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Το πρωί του Σαββάτου, 25/10, σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε εκ νέου διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες, συνολικής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απορρύπανσης – Στο Χημείο του Κράτους τα δείγματα

Στο σημείο επιχειρήσαν δύο πλωτά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία σκάφη ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εργασίες απορρύπανσης.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου, ενώ δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση.

Διαβάστε επίσης:

Είναι ασφαλή τα ελληνικά μουσεία; Διευθυντές και αρχαιολόγοι απαντούν, στον απόηχο της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο και 24χρονο – Επέτρεψαν κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

Λάρισα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κάηκε με λάδι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

gazi
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

Brefos_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξανά στον Άγνωστο Στρατιώτη ο Πάνος Ρούτσι: «Αυτό που κάνουν είναι πράξη εκδίκησης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ioannidis
ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο παιδικέ μου ήρωα, φεύγεις γιορτινός και αιώνιος» - Συγκίνησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 18:31
astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

gazi
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

1 / 3