Λάρισα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του βρέφους που κάηκε με λάδι – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείο Λάρισας το 18 μηνών βρέφος, που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξιδεικευμένη κλινική εγκαυμάτων.

Οι Αρχές δεν έχουν διαπιστώσει ακόμη κάτω υπό ποιες συνθήκες έγινε το τραγικό περιστατικό, αλλά προς το παρόν προέχει η υγεία του μωρού.

