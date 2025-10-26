search
26.10.2025
26.10.2025 09:28

Κορωπί: Αποσωληνώθηκε η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της

26.10.2025 09:28
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, παρά το γεγονός ότι αποσωληνώθηκε.

Η 40χρονη γυναίκα, λιθουανικής καταγωγής, δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πατέρα των δύο παιδιών της, στο σπίτι τους, την περασμένη Πέμπτη κι έκτοτε νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού.


Ο 50χρονος κρατείται από την Αστυνομία και θα οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών για να απολογηθεί.

Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, καθώς φέρεται να χτύπησε και τον 4χρονο γιο τους, ο οποίος μπήκε στη μέση για να γλιτώσει τη μητέρα του από τα δολοφονικά χτυπήματα του πατέρα.

«Ήταν ένας αγροίκος, την έβριζε και τη χτυπούσε»

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος χτυπούσε την άτυχη γυναίκα, με την τελευταία -καταγεγραμμένη- να έχει γίνει το 2023 ύστερα από καταγγελία της σπιτονοικοκυράς τους, ωστόσο, η 40χρονη προφανώς υπό το καθεστώς φόβου, είπε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη.

Το 2023 η σπιτονυκοιρά του ζευγαριού είχε καταγγείλει τον 50χρονο για ενδοοικογενειακή βία,αλλά 40χρνη δεν ήθελε να του απαγγελθούν κατηγορίες. «Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε, θα καταλαβαίνατε για τι άντρα μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο Λαϊκό είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κάλαθος το μωρό. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν πάντα έτσι στην οικογένειά του. Την έβριζε, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά», δήλωσε στο MEGA φίλη της 40χρονης.

