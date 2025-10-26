ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος κύκλος απολογιών – Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται η «αρχηγική ομάδα»

Συνεχίζεται σήμερα η διαδικασία των απολογιών, για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη θεωρούμενη «αρχηγική ομάδα» να οδηγείται στο γραφείο του ανακριτή.

Πρόκειται για 38χρονο από τα Γιαννιτσά, που του αποδίδεται ρόλος αρχηγού, τον πατέρα και τη σύζυγό του, αλλά και 36χρονο υπάλληλο σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για επιδοτήσεις από την Κρήτη.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων θα οδηγηθεί στο ανακριτικό γραφείο για απολογίες τη Δευτέρα.

Τέσσερις προφυλακίσεις από Ευρωπαία εισαγγελέα και ανακριτή

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί τέσσερις από τους 12 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και της ευρωπαίας εισαγγελέα, το δρόμο για τη φυλακή πήραν άλλα δύο άτομα που φέρονται ως ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα ζευγάρι από τα Γιάννενα που φέρεται ότι δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Ο τρίτος προφυλακιστέος φέρεται να έχει συγγενική σχέση με τον κατά τη δικογραφία «αρχηγό», που απολογείται σήμερα φέρεται να έχει ο τρίτος προφυλακιστέος.

Προσωρινή κράτηση αποφασίστηκε και για γυναίκα, 53 ετών. Κατηγορούμενες μαζί της στην υπόθεση είναι οι δυο κόρες της, οι οποίες είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Πολλοί από τους 37 κατηγορούμενους ισχυρίζονται ότι όλα έγιναν εν άγνοιά τους.

Μου πρότειναν να κάνω αίτηση για νέος αγρότης, έλαβα λίγο πάνω από 900 €. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις, από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια όταν με συνέλαβαν, δήλωσε ένας στην απολογία του.

Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ισχυρίστηκε κατηγορούμενη.

Μόνο ένας από τους κατηγορούμενους παραδέχτηκε τη συμμετοχή, χωρίς όμως να γνωρίζει τη διάσταση της απάτης.

Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια, ανέφερε στην απολογία του.

Βαρύ κατηγορητήριο για τον λογιστή

O λογιστής ήταν ο άνθρωπος κλειδί σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Οι επαγγελματικές του γνώσεις αποδείχθηκαν προσοδοφόρες για τον ίδιο και μέλη του κυκλώματος καθώς ενορχήστρωνε την παράκαμψη του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα και ο ίδιος, παρότι λογιστής λάμβανε επιδοτήσεις σχεδόν 17.000 ευρώ για αγροτικές δραστηριότητες.

Χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά παρουσιάζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Μέλη του κυκλώματος ενοικίαζαν γη από τους εκμισθωτές – φαντάσματα και λάμβαναν επιδοτήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις δε, τα αγροτεμάχια ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, σύμφωνα με το κτηματολόγιο.

Μέλος του κυκλώματος που εμφανίζεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως οδηγός μεταφορικής, δήλωνε αναδρομικά ως ιδιοκτησία του καλλιεργήσιμες εκτάσεις, χωρίς να προσκομίζει τίτλους κτήσης, αλλά λάμβανε επιδοτήσεις. Όταν ο λογιστής κατάλαβε ότι οι έλεγχοι πλησιάζουν, φαίνεται να τον συμβούλεψε να τις διαγράψει από το Ε9 του, δηλώνοντας «Λανθασμένη εισαγωγή οικοπέδου».

Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον εμπλεκόμενο λογιστή o οποίος πλέον ελέγχεται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για εγκληματική οργάνωση. Η κατηγορία αναβαθμίστηκε λόγω των ευρημάτων που εντοπίστηκαν στο σπίτι του.

