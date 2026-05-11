Το ελληνόκτητο τάνκερ «Agios Fanourios I», φορτωμένο με ιρακινό αργό πετρέλαιο, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

To δεξαμενόπλοιο «διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας τη διαδρομή που έχει ορίσει η Τεχεράνη» αναφέρει το Tasnim.

Iran Facilitates Safe Passage of Another VLCC Through Strait of Hormuz



An Iraqi crude oil-laden Very Large Crude Carrier (VLCC), the AGOIS FANOURIOS I, successfully transited the Strait of Hormuz via Iran’s designated maritime route on Sunday. pic.twitter.com/dKFNDZfNfS — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) May 11, 2026

Το «Agios Fanourios I», της Eastern Mediterranean Maritime του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου, έχει προορισμό το Βιετνάμ.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, δύο υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC, το «Agios Fanourios I» της Eastern Mediterranean Maritime του Θανάση Μαρτίνου και το «Kiara M», τα οποία μετέφεραν από δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου το καθένα, εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ την Κυριακή.

Το «Agios Fanourios I», με σημαία Μάλτας και προορισμό το Βιετνάμ, φέρεται να είχε αποτύχει τουλάχιστον δύο φορές να διασχίσει τη θαλάσσια οδό μετά τη φόρτωση πετρελαίου τύπου Basrah Medium στις 17 Απριλίου. Ο τελικός προορισμός του «Kiara M» δεν έχει καταστεί σαφής, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, ένα τρίτο υπερδεξαμενόπλοιο, το «Basrah Energy», το οποίο είχε φορτώσει δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου τύπου Upper Zakum από τον τερματικό σταθμό Zirku της Abu Dhabi National Oil Co την 1η Μαΐου, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων να απενεργοποιήσουν τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση λόγω των φόβων για επιθέσεις ή παρεμβολές από το Ιράν.

«Θα έχεις την τύχη του Κράσσου»

Στο μεταξύ κανένα σημάδι υπαναχώρησης δεν δείχνει η Τεχεράνη, προσβάλλοντας μάλιστα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ιρανική πρόταση ειρήνευσης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάι, υποστήριξε ότι η αντίσταση των Ιρανών εναντίον των επιτιθέμενων ξεκινά από τη μακρά πολιτισμική ιστορία της χώρας, αναφέροντας ως παράδειγμα «τη νίκη της αρχαίας Περσίας επί της Ρώμης».

Σε ανάρτησή του στο X το βράδυ της Κυριακής αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως Μάχη της Χαρράν, όπου ο «Ιρανός στρατηγός Σουρήνας εξασφάλισε μια αριστοτεχνική ασύμμετρη νίκη» εναντίον των βαριά οπλισμένων ρωμαϊκών λεγεώνων».

Ο Μπακάι τόνισε ότι ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, ένας από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες της Ρώμης, σκοτώθηκε στη μάχη, καταρρίπτοντας τον μύθο της αήττητης Ρώμης και γκρεμίζοντας το όνειρό της για επέκταση προς ανατολάς.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται — για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα μαθήματά της» δήλωσε χλευαστικά.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ υπαινίχθηκε τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ξερά την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος, με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή.

«Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει – είναι εντελώς απαράδεκτη!», ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δυο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Νετανιάχου: Επιδιώκω απεξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Οικονομική απεξάρτηση του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, σε μια δεκαετία, επιδιώκει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News.

«Θέλω να μειώσω στο μηδέν την αμερικανική οικονομική υποστήριξη και τη χρηματοοικονομική συνιστώσα της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, η χώρα λαμβάνει περίπου 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ ετησίως, με την Ουάσιγκτον να έχει συμφωνήσει να δώσει στη χώρα από το 2018 έως το 2028 συνολικά 38 δις. Δολάρια για στρατιωτική βοήθεια.

«Είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για μια ενδεχόμενη αναθεώρηση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ», ανέφερε. «Δεν θέλω να περιμένω το επόμενο Κογκρέσο. Θέλω να ξεκινήσω τώρα», τόνισε.

Όπως εξηγεί το Reuters, για τη στρατιωτική βοήθεια χρειάζεται διακομματική συναίνεση από το αμερικανικό Κογκρέσο, την οποία είχαν για χρόνια οι Ισραηλινοί. Ωστόσο, λόγω του πολέμου στη Γάζα, έχει μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών που υποστηρίζουν τη χώρα. Αντίστοιχα και η αμερικανική κοινή γνώμη δεν συμφωνεί με τη βοήθεια που προσφέρουν ΗΠΑ.

Κατά τον Νετανιάχου, η μείωση της υποστήριξης «συνδέεται σχεδόν 100% με την εκθετική άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».

Όπως είπε, αρκετές χώρες έχουν «χειραγωγήσει» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο που «μας βλάπτει σοβαρά», αν και ο ίδιος προσωπικά όπως λέει, δεν πιστεύει στη λογοκρισία.

