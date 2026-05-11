Έξυπνες κάμερες: Με γράφει αν περάσω με πορτοκαλί;

Το πορτοκαλί φανάρι δεν σημαίνει «προλαβαίνω». Δες τι ορίζει ο ΚΟΚ, πότε πρέπει να σταματήσεις και πότε κινδυνεύεις με κλήση από κάμερα
Το πορτοκαλί φανάρι είναι ίσως η πιο παρεξηγημένη ένδειξη στους ελληνικούς δρόμους. Πολλοί οδηγοί το αντιμετωπίζουν σαν «τελευταία ευκαιρία» για να περάσουν, ενώ στην πραγματικότητα ο ΚΟΚ λέει κάτι πολύ διαφορετικό. Με τις έξυπνες κάμερες να αυξάνονται σε διασταυρώσεις και σημεία υψηλής επικινδυνότητας, η απορία γίνεται ακόμη πιο πρακτική: αν περάσω με πορτοκαλί, με γράφει η κάμερα;
Η σωστή απάντηση είναι ότι το πορτοκαλί, που στον ΚΟΚ αναφέρεται ως κίτρινο, δεν έχει την ίδια νομική σημασία με το κόκκινο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να το αγνοεί. Το σταθερό κίτρινο φως σημαίνει ότι ο οδηγός πρέπει να σταματήσει, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στον σηματοδότη ώστε να μην μπορεί να σταματήσει με ασφάλεια.
