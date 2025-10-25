Σε ΜΕΘ στη Λάρισα παιδί 1,5 έτους με εγκαύματα στο πρόσωπο από λάδι

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται παιδί 18 μηνών με εγκαύματα στο πρόσωπο, που προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Προς το παρόν είναι άγνωστο το πώς προκλήθηκαν τα εγκαύματα. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί οι Αρχές.

