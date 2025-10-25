search
25.10.2025
25.10.2025 11:00

Σε ΜΕΘ στη Λάρισα παιδί 1,5 έτους με εγκαύματα στο πρόσωπο από λάδι

25.10.2025 11:00
Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων στο Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται παιδί 18 μηνών με εγκαύματα στο πρόσωπο, που προκλήθηκαν από καυτό λάδι.

Προς το παρόν είναι άγνωστο το πώς προκλήθηκαν τα εγκαύματα. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί οι Αρχές.

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»

gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση – Υπό κράτηση 53χρονη, κατηγορούμενες και οι κόρες της

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

valencia
ΚΟΣΜΟΣ

Βαλένθια: Διαδήλωση έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3