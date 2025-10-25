Αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα: 50χρονος μαχαίρωσε αστυνομικό στη διάρκεια ελέγχου – Τον «ακινητοποίησαν» με πυροβολισμό

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής συμπλοκής, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τις Αρχές, αστυνομικοί εντόπισαν τον 50χρονο να προκαλεί φθορές με μαχαίρι σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν, εκείνος αντέδρασε και επιτέθηκε επανειλημμένα με το μαχαίρι σε βάρος τους, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στον αριστερό βραχιόνα τον έναν από τους δύο αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής «ο έτερος αστυνομικός, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επίθεση, προέβη σε βολή ακινητοποίησης». Πυροβόλησε τον 50χρονο στο δεξιό πόδι για να τον ακινητοποιήσει.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο της αιματηρής συμπλοκλής παρασχέθηκαν στους δύο τραυματίες οι πρώτες βοήθειες με τη χρήση τουρνικέ.

