Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι 11 πρώτοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.

Οι κατηγορούμενοι, απολογήθηκαν κατά περίπτωση για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ενώπιον του Έλληνα εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή Κύριλλου Σιάτρα, και μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι κατηγορίες που απέδωσε η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση, αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Στην πρώτη αυτή ομάδα κατηγορουμένων – από τους 37 –, βρίσκονταν απλά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης, που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές εκτάσεων σε δηλώσεις για την καταβολή γεωργικών επιδοτήσεων, και φέρονται να έλαβαν από 500 έως 1.000 ευρώ.

Πρώτη απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας κατηγορούμενη που είναι έγκυος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αρνήθηκε τις κατηγορίες περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε με την περίπτωσή της και ποια πρόσωπα, τα οποία έχει ήδη μηνύσει όπως ισχυρίζεται, ενεπλάκησαν με δόλιους τρόπους. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα η κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Αρνητική θέση έναντι των κατηγοριών είχαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν σήμερα ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν σύμφωνες με το νόμο.

Ένας κατηγορούμενος, ο δωδέκατος, ο οποίος ήταν στην πρώτη ομάδα που οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια, ζήτησε νέα προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι η απολογητική διαδικασία θα συνεχιστεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθεί η τελευταία ομάδα.

Διαβάστε επίσης:

Δικάζεται γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμούς και απόπειρα βιασμού: «Ήταν χειριστικός και την τρομοκρατούσε, τα παραδέχτηκε όλα»

Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας