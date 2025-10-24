Δικάζεται γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμούς και απόπειρα βιασμού: «Ήταν χειριστικός και την τρομοκρατούσε, τα παραδέχτηκε όλα»

Ξεκίνησε την Παρασκευή στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη, που κατηγορείται για βιασμό δυο γυναικών και απόπειρα βιασμού.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης παραπέμφθηκε για απόπειρα βιασμού κατά εξακολούθηση και βιασμό εις βάρος δύο γυναικών, αδικήματα τα οποία φέρεται να τέλεσε σε βάρος των δυο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013.

Αρχικά ο ηθοποιός είχε κατηγορηθεί για την σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων γυναικών οι δυο εκ των οποίων είναι οι αδελφές. Τελικά, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο με βούλευμά του έκρινε ότι ο 43χρονος θα πρέπει να δικαστεί μόνο για τις δυο από τις τέσσερις καταγγελίες σε βάρος του.

Μητέρα καταγγέλλουσας: «Ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη»

Στη δίκη η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε ήταν η μητέρα της πρώτης καταγγέλλουσας, η οποία περιέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσε η οικογένεια και την εμπιστοσύνη που είχε στον κατηγορούμενο, τον οποίο θεωρούσαν σχεδόν μέλος τους.

Όπως κατέθεσε, ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση με την μεγαλύτερη κόρη της, Δ., όταν τελέστηκαν οι πράξεις σε βάρος της μικρότερης κόρης, Ι.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η αποκάλυψη έγινε τον Αύγουστο του 2015, όταν η Ι. μίλησε για πρώτη φορά στους γονείς και την αδελφή της για την κακοποίηση.

«Η Δ. του είπε ‘έλα εδώ που είναι και οι γονείς μας, κακοποιούσες την Ι. τόσα χρόνια’. Εκείνος δεν το αρνήθηκε», κατέθεσε η μητέρα, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος προσπάθησε να μειώσει τη βαρύτητα των πράξεών του.

Η μητέρα της καταγγέλλουσας κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος ήταν χειριστικός, εξουσιαστικός και είχε την ανάγκη να παίζει τον Πυγμαλίωνα.

Η ίδια μάρτυρας περιέγραψε τη σχέση εξουσιαστικής εξάρτησης που ανέπτυξε ο κατηγορούμενος με την Ι., ασκώντας ψυχολογική πίεση και επιρροή. «Την τρομοκρατούσε, ήταν έντονος και είχε επίδραση πάνω της. Στην ουσία ήταν εξαρτημένη και τρομοκρατημένη», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης σε απόπειρα αυτοκτονίας της κόρης της, κατά την οποία ο κατηγορούμενος, ως σύντροφος της άλλης κόρης, είχε προσφερθεί να βοηθήσει.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της η μάρτυρας ανέφερε: «Αποτρέψαμε τα κορίτσια να κάνουν καταγγελία. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι τότε ούτε η κόρη μας ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι το τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό. Από την ώρα που έγινε καταγγελία και μιλάω για αυτό, οι γυναίκες της ηλικίας μου από το στενό οικογενειακό περιβάλλον μου έχουν εκμυστηρευτεί ότι είτε σε εκείνες είτε σε γυναίκες του στενού τους κύκλο είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο».

«Με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω»

Νωρίτερα, στο δικαστήριο κατέθεσε και η ίδια η Ι., η οποία περιέγραψε τη σχέση και την επαφή της με τον κατηγορούμενο, χαρακτηρίζοντάς τον χειριστικό.

Όπως είπε, υπήρξαν περιστατικά παρεμβατικότητας, επιβολής συναισθημάτων ενοχής και ψυχολογικής εξουσίας. «Σοκαρίστηκα, άρχισα να πιστεύω ότι κάτι συνέβαινε όταν εμφανίστηκαν κι άλλες γυναίκες. Ήταν παρεμβατικός, με έφερνε συχνά στο σημείο να κλαίω», ανέφερε.

Η μάρτυρας κατέθεσε επίσης ότι ο κατηγορούμενος είχε προσεγγίσει και την οικογένειά της, ακόμη και στο πατρικό της σπίτι, προσπαθώντας να δημιουργήσει οικειότητα και εμπιστοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Γκάζι: Αίτημα για σφράγιση του νυχτερινού μαγαζιού έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

Αναρρώνει ο σκύλος που κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην Ηλεία – Εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης του