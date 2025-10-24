Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία στην Αθήνα το Σάββατο λόγω της κηδείας του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, στις 13.00 στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθως της ταφής στο Α΄ Νεκροταφείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:
Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων, αναφέρει η Τροχαία.
