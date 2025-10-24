search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

24.10.2025 18:22

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ το Σάββατο στο κέντρο της Αθήνας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Τροχαία στην Αθήνα το Σάββατο λόγω της κηδείας του σπουδαίου τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, στις 13.00 στη Μητρόπολη Αθηνών και ακολούθως της ταφής στο Α΄ Νεκροταφείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 25-10-2025 έως το πέρας της τελετής, σε οδούς περιοχής του Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ανδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.
  • Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Τριβωνιανού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Καρέα και Μ. Μουσούρου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων, αναφέρει η Τροχαία.

