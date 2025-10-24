Οι αγρότες ζεσταίνουν της μηχανές των τρακτέρ: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις τον Νοέμβριο

Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι αγρότες τον Νοέμβριο για να εκφράσουν την αγανάκτηση τους για το μπλοκάρισμα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για την επιβίωση μας. Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια κυβέρνησης και ΕΕ για το νέο μοντέλο αγρότη, αυτό του τσιφλικά», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣ Καρδίτσας Κ. Τζέλλας, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων των αγροτών, όπως καταγράφηκε στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα.

Στις 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, στην οποία θα προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων.

«Θα οργώσουμε τα χωριά για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους και συγκροτημένα, όλοι μαζί να παλέψουμε για να αλλάξουμε αυτή την πολιτική που καταστρέφει το παρόν και το μέλλον μας», επισήμανε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Οι αγρότες που συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη του ΕΟΑΣ προσανατολίζονται στη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα στις 23 Νοεμβρίου.

Αποφασίστηκε επίσης, η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων, για την οργάνωση κοινών δράσεων και παρεμβάσεων, αλλά και η συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής από κτηνιάτρους και γνώστες του αντικειμένου για την τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της ευλογιάς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε έντονη αγανάκτηση, απόγνωση και βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική ύπαιθρο. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την οικονομική ασφυξία, τις τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου και την κατάρρευση ολόκληρων περιοχών λόγω της ευλογιάς, καθώς και την αβεβαιότητα την οποία καθημερινά ζουν για την επόμενη μέρα του ζωικού κεφαλαίου τους. Πολλές εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στο χείλος της επιβίωσης, με ανυπολόγιστες ζημιές, ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις, καθώς και καθυστερήσεις δικαιούμενων πληρωμών παραγωγικών παραγωγών και κτηνοτρόφων, που οδηγούν σε μαρασμό της παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

