24.10.2025 17:16

Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης στο Κορωπί: Το ψέμα του 50χρονου συζύγου στις Αρχές – Πώς οδηγήθηκαν στη σύλληψή του 

24.10.2025 17:16
violence_against_women
pixabay.com

Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί, σε νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σοκάρει. 

Η άτυχη γυναίκα, η οποία διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τραύματά της είναι εκτεταμένα και σοβαρά, αφού ο 50χρονος τη χτύπησε με μανία, με αλλεπάλληλες γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι και σώμα.

Ισχυρίστηκε ότι έλειπε σε πολυήμερο ταξίδι

Την ίδια ώρα, μέσα από νέα στοιχεία που έρχονται στο «φως», αποκαλύπτεται ο τρόπος που ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει της σύλληψης, παίζοντας θέατρο στις Αρχές. 

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο συλληφθείς ήταν εκείνος που επικοινώνησε με την αστυνομία, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, ισχυριζόμενος ότι, όταν επέστρεψε στο σπίτι του, βρήκε τη σύντροφό του χτυπημένη και αιμόφυρτη στο πάτωμα

Ο ίδιος, μάλιστα, ανέφερε ότι έλειπε σε πολυήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, και όταν έφτασε στο σπίτι του βρήκε τη σύζυγό του χωρίς τις αισθήσεις της, να δυσκολεύεται να πάρει ανάσα. 

Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί και ξεκίνησαν να του κάνουν ερωτήσεις, έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι ο 50χρονος έκρυβε την αλήθεια

Τότε, του ζητήθηκε να επιδείξει το κινητό του, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν σε αυτό μια φωτογραφία που είχε τραβήξει, όπου η 40χρονη καταγραφόταν χτυπημένη, ωστόσο στεκόταν στα πόδια της, γεγονός που διέψευδε τα όσα είχε ισχυριστεί ο 50χρονος, ότι την είχε εντοπίσει στο πάτωμα. 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το ΕΚΑΒ στο σημείο το κάλεσαν οι αστυνομικοί, και όχι ο 50χρονος δράστης του ξυλοδαρμού. 

Υπό την εποπτεία κοινωνικών λειτουργών τα δύο ανήλικα παιδιά – Ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί και η μαρτυρία του μεγάλου παιδιού της οικογένειας, μόλις 4 ετών, το οποίο όταν ρωτήθηκε από παιδοψυχολόγο στο αστυνομικό τμήμα αν φοβάται κάποιον απάντησε: «Ναι, φοβάμαι τον μπαμπά».

Το τετράχρονο παιδί, μάλιστα, θεωρείται και ο πιο σημαντικός μάρτυρας για την υπόθεση. 

Σημειώνεται ότι τα δύο παιδιά του ζευγαριού έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι και βρίσκονται υπό την εποπτεία κοινωνικών λειτουργών, ενώ ήδη ενημερώθηκε η Εισαγγελία Ανηλίκων για τη φροντίδα και προστασία τους.

ΕΟΦ: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Ελλάδα και ΕΕ

Θεσσαλονίκη: Το Εφετείο αθώωσε γυναίκα που είχε καταδικαστεί με ψευδείς καταγγελίες των παιδιών της για κακοποίηση

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα ποτό είναι «μπόμπα» – Χημικός εξηγεί

