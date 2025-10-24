search
24.10.2025 14:16

Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα ποτό είναι «μπόμπα» – Χημικός εξηγεί

24.10.2025 14:16
alkool-poto

Με φόντο τον θάνατο μια κοπέλας στο Γκάζι και τους 350 ανήλικους που κατέληξαν σε νοσοκομείο λόγω αλκοόλ φέτος, χημικός εξηγεί πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις επικίνδυνες «μπόμπες».

Ο χημικός Γιώργος Δράκος μιλώντας στην ΕΡΤ εξήγησε αρχικά ότι είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε σε συνθήκες μπαρ ή νυχτερινής διασκέδασης.

Στο πλαίσιο της παρουσιάσης ετοίμασαν δύο μπουκάλια, το ένα με καθαρό ποτό και το άλλο με νοθευμένο, το οποίο είναι πιο θολό και περιέχει κακής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει μια άλλη δικλείδα ασφαλείας: Αν κουνήσουμε τα μπουκάλια θα δούμε ότι στο καθαρό ποτό δεν έχουμε συσσώρευση φυσαλίδων, ενώ στο νοθευμένο μένει ο αφρός πάνω. Ανάλογα με τον βαθμό νόθευσης παραμένει περισσότερη ώρα ο αφρός.

«Επίσης κάποιοι γυρνάνε το μπουκάλι ανάποδα για να δουν αν έχει μείνει κάποιο ίζημα, κάποια κατακάθια, τα οποία φανερώνουν ποτά μπόμπα. Αν περισσεύει δηλαδή κάτω κάποια σκόνη, κάποια κομματάκια, είναι μια σοβαρή ένδειξη», είπε στη συνέχεια.

Υπάρχουν ακόμη διαφορές στη γεύση και στην όσφρηση, ειδικά αν πίνουμε συχνά το συγκεκριμένο ποτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογα με τον βαθμό που το ποτό έχει νοθευτεί και με τις ουσίες που έχουν μπει σε αυτό, «μπορεί να στείλει έναν άνθρωπο μέχρι και τον θάνατο. Πέρα από τις ζαλάδες, τα προβλήματα στο πεπτικό, τη μόνιμη τύφλωση, μπορεί να οδηγήσει και στον θάνατο».

