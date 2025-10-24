Θλιβερό νούμερο: 350 ανήλικοι σε νοσοκομεία εξαιτίας του αλκοόλ – 140 δικογραφίες σε τρεις μήνες από την ΕΛ.ΑΣ

Νόμοι που δεν τηρούνται και ανήλικοι που καταλήγουν στα νοσοκομεία από μέθη. Η εικόνα που έχει η ΕΛΑΣ με στατιστικά στοιχεία για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κυρία Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα σε περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν καταλήξει σε νοσοκομείο φέτος.

Το τελευταίο νομοσχέδιο προβλέπει μέχρι και ανάκληση άδειας καταστήματος σε περίπτωση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά όπως φαίνεται, δεν τηρείται.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «μόνο τον τελευταίο χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν νοσηλευτεί 35 παιδιά. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνούν τα χίλια».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινές. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, όπως μπαρ και κλαμπ.

Διαφορετικά οι ανήλικοι πληρώνουν πρόστιμο ως και 500 ευρώ, ενώ οι υπεύθυνοι των καταστημάτων θα λάβουν πρόστιμο ως και 10.000 ευρώ, ενώ στην 4η παραβίαση αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και στην 5η το κατάστημα χάνει οριστικά την άδεια λειτουργίας.

Επίσης, σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ -όπως έγινε με την 16χρονη στο Γκάζι – επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, προσαυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στο Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος – «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Φοινικούντα: Η ανιψιά του θύματος «βλέπει» ηθικό αυτουργό μέσα στην οικογένεια – Τα επτά κινητά τηλέφωνα «κλειδιά» στην υπόθεση

Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς