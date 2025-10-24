search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 13:22

Θλιβερό νούμερο: 350 ανήλικοι σε νοσοκομεία εξαιτίας του αλκοόλ – 140 δικογραφίες σε τρεις μήνες από την ΕΛ.ΑΣ

24.10.2025 13:22
alkool

Νόμοι που δεν τηρούνται και ανήλικοι που καταλήγουν στα νοσοκομεία από μέθη. Η εικόνα που έχει η ΕΛΑΣ με στατιστικά στοιχεία για την πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Με αφορμή τον θάνατο της 16χρονης που διασκέδαζε στο Γκάζι, η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως μόνο το τελευταίο τρίμηνο οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει 24.000 ελέγχους σε νυχτερινά κέντρα ανά την επικράτεια για να διαπιστώσουν αν εφαρμόζεται το αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Κατά την κυρία Δημογλίδου οι έλεγχοι έφεραν 140 δικογραφίες και αυτόφωρα σε  περιπτώσεις που ανήλικοι κατέληξαν στο νοσοκομείο λόγω μέθης. Συνολικά 350 ανήλικοι έχουν καταλήξει σε νοσοκομείο φέτος.

Το τελευταίο νομοσχέδιο προβλέπει μέχρι και ανάκληση άδειας καταστήματος σε περίπτωση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους, αλλά όπως φαίνεται, δεν τηρείται. 

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, «μόνο τον τελευταίο χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής έχουν νοσηλευτεί 35 παιδιά. Σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ξεπερνούν τα χίλια».

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίδειξη εγγράφου που πιστοποιεί την ενηλικότητα όταν πρόκειται για πώληση αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων από οποιοδήποτε κατάστημα, διαφορετικά οι ιδιοκτήτες έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρές ποινές. Το ίδιο ισχύει και για ιδιοκτήτες κέντρων νυχτερινής διασκέδασης, όπως μπαρ και κλαμπ.

Διαφορετικά οι ανήλικοι πληρώνουν πρόστιμο ως και 500 ευρώ, ενώ οι υπεύθυνοι των καταστημάτων θα λάβουν πρόστιμο ως και 10.000 ευρώ, ενώ στην 4η παραβίαση αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και στην 5η το κατάστημα χάνει οριστικά την άδεια λειτουργίας.

Επίσης, σε όσους επιτρέπουν σε ανηλίκους την είσοδο και την παραμονή σε κέντρα διασκέδασης και αμιγή μπαρ -όπως έγινε με την 16χρονη στο Γκάζι – επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ για καθεμία από τις παραβάσεις. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής, εκτός του διοικητικού προστίμου, ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, για χρονικό διάστημα πέντε ημερών, το οποίο σε περίπτωση πρώτης υποτροπής, προσαυξάνεται σε 20 ημέρες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, εκτός του διοικητικού προστίμου, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται οριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στο Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 24χρονος – «Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή»

Φοινικούντα: Η ανιψιά του θύματος «βλέπει» ηθικό αυτουργό μέσα στην οικογένεια – Τα επτά κινητά τηλέφωνα «κλειδιά» στην υπόθεση

Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

litouanai mpalonia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Έκλεισαν τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας εξαιτίας μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.10.2025 23:49
elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

1 / 3