Φοινικούντα: Η ανιψιά του θύματος «βλέπει» ηθικό αυτουργό μέσα στην οικογένεια – Τα επτά κινητά τηλέφωνα «κλειδιά» στην υπόθεση

Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, μετά από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακρίτρια έχει στα χέρια της επικοινωνίες από επτά κινητά τηλέφωνα που έγιναν τη μοιραία νύχτα, αλλά και τις προηγούμενες και επόμενες ημέρες, μεταξύ Μεσσηνίας και Αθήνας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews τα στοιχεία αυτά αναμένεται να ρίξουν φως στις αντιφάσεις των μέχρι τώρα απολογιών, ενώ οι αρχές εστιάζουν στην ύπαρξη ηθικού αυτουργού.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, χρόνια δικηγόρος του άτυχου 68χρονου επιχειρηματία που πλέον εκπροσωπεί την ανιψιά του, δήλωσε πως «το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει την εντολέα μου είναι να μάθουμε όλους τους δράστες, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο οι δύο 22χρονοι». Όπως είπε, «το κίνητρο για εμάς είναι οικονομικό, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου».

Η κ. Φραγκάκη άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή εμπλοκή προσώπων από το συγγενικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η ανιψιά του θύματος θεωρεί πως «ίσως ο ηθικός αυτουργός προέρχεται μέσα από την οικογένεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει άγνωστο ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, ενώ δεν έχει ακόμη βρεθεί το όπλο του εγκλήματος. «Ελπίζω οι αρχές να το εντοπίσουν, γιατί θα δώσει κρίσιμα ευρήματα. Πιστεύω πως στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα συνεχίζεται και για το σκούτερ με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ενώ εξετάζεται το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει έναν από τους εμπλεκόμενους στα ΚΤΕΛ Κηφισού λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Κλείνοντας, σύμφωνα με τον Κ. Γαζούλη, οι αρχές έχουν πλέον μια καθαρή εικόνα για τα κίνητρα και τα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τα κομμάτια του παζλ να ενώνονται σταδιακά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

