search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 01:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 12:59

Φοινικούντα: Η ανιψιά του θύματος «βλέπει» ηθικό αυτουργό μέσα στην οικογένεια – Τα επτά κινητά τηλέφωνα «κλειδιά» στην υπόθεση

24.10.2025 12:59
foinikounta-5345

Νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έχει στα χέρια της η ανακρίτρια, μετά από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανακρίτρια έχει στα χέρια της επικοινωνίες από επτά κινητά τηλέφωνα που έγιναν τη μοιραία νύχτα, αλλά και τις προηγούμενες και επόμενες ημέρες, μεταξύ Μεσσηνίας και Αθήνας.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews τα στοιχεία αυτά αναμένεται να ρίξουν φως στις αντιφάσεις των μέχρι τώρα απολογιών, ενώ οι αρχές εστιάζουν στην ύπαρξη ηθικού αυτουργού.

Η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, χρόνια δικηγόρος του άτυχου 68χρονου επιχειρηματία που πλέον εκπροσωπεί την ανιψιά του, δήλωσε πως «το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει την εντολέα μου είναι να μάθουμε όλους τους δράστες, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι μόνο οι δύο 22χρονοι». Όπως είπε, «το κίνητρο για εμάς είναι οικονομικό, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου ανθρώπου».

Η κ. Φραγκάκη άφησε σαφείς αιχμές για πιθανή εμπλοκή προσώπων από το συγγενικό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι η ανιψιά του θύματος θεωρεί πως «ίσως ο ηθικός αυτουργός προέρχεται μέσα από την οικογένεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει άγνωστο ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, ενώ δεν έχει ακόμη βρεθεί το όπλο του εγκλήματος. «Ελπίζω οι αρχές να το εντοπίσουν, γιατί θα δώσει κρίσιμα ευρήματα. Πιστεύω πως στο τέλος δεν θα υπάρχει κανένα αναπάντητο ερώτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα συνεχίζεται και για το σκούτερ με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες, ενώ εξετάζεται το βίντεο-ντοκουμέντο που δείχνει έναν από τους εμπλεκόμενους στα ΚΤΕΛ Κηφισού λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

Κλείνοντας, σύμφωνα με τον Κ. Γαζούλη, οι αρχές έχουν πλέον μια καθαρή εικόνα για τα κίνητρα και τα πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται, ωστόσο η έρευνα παραμένει ανοιχτή, με τα κομμάτια του παζλ να ενώνονται σταδιακά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Πόθεν Έσχες: Την άλλη εβδομάδα λήγει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για το 2025

Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς

Ρόδος: Κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες και αυγά σε απορριμματοφόρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos konstantinou 88- new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

svarnas 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Cοnference League: Ο Στράτος Σβάρνας σκόραρε το κορυφαίο γκολ της 2ης αγωνιστικής της League Phase

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 01:00
giorgos konstantinou 88- new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Γιώργος Κωνσταντίνου: Είχα πέσει με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη

xylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

trump kim 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι στο πρόγραμμα» της περιοδείας Τραμπ στην Ασία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

1 / 3