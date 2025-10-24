search
Καστοριά: Ηλικιωμένος βγήκε στον δρόμο και πετούσε 50ευρα στους περαστικούς

Αναστάτωση επικράτησε στο Άργος Ορεστικό της Καστοριάς, όταν ηλικιωμένος κάτοικος της περιοχής βγήκε από το σπίτι του και άρχισε να πετάει χαρτονομίσματα των 50 ευρώ σε περαστικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews, ο άνδρας αρχικά βγήκε από το σπίτι φωνάζοντας και προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών. Λίγα λεπτά αργότερα, έβγαλε από την τσέπη του μια δεσμίδα χαρτονομισμάτων και άρχισε να τη σκορπά στον αέρα, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία στους διερχόμενους.

Οι περαστικοί, φοβούμενοι για την ψυχική του κατάσταση, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έφτασε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Άργους Ορεστικού, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην προσαγωγή του ηλικιωμένου και να περισυλλέγουν τα χρήματα που είχαν προλάβει να σκορπιστούν στον δρόμο.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους Ορεστικού και, έπειτα από εκτίμηση της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε δομή ψυχικής υγείας.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική της Κοζάνης, όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη.

