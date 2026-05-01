ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 14:05
01.05.2026 12:23

Ακρίβεια: Συγκράτηση τιμών στο ρεύμα, επιδοτήσεις και πλαφόν στα υγρά καύσιμα

Η σταθερότητα στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το Μάιο, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, αντικατοπτρίζει αφενός την υψηλή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών που συγκράτησε τις τιμές χονδρικής, αφετέρου την εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗ και άλλων προμηθευτών που συνεχίζεται και τον επόμενο μήνα.

Η εικόνα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά τους τελευταίους, παρά τη διεθνή κρίση και την άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου, είναι ότι οι τιμές χονδρικής παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Συγκεκριμένα:

-Τον Απρίλιο μέχρι στιγμής η μέση τιμή κυμαίνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

-Το Μάρτιο η τιμή ήταν 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

-Στο διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου κυμάνθηκε μεταξύ 106 και 110 ευρώ και πέρυσι το Μάρτιο ήταν 106 ευρώ. Αιτίες για τη συγκράτηση των τιμών είναι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της εποχής (υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες και χαμηλή ζήτηση) και η αυτοσυγκράτηση της πλειονότητας των προμηθευτών κατά τον καθορισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Σε επίπεδο λιανικής η κυριότερη εξέλιξη είναι η στροφή των καταναλωτών στα σταθερά (“μπλε”) τιμολόγια που ενισχύθηκε το 2025. Στο τέλος του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 1,65 εκατ. μετρητές είχαν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια, έναντι 867 χιλ. τον Ιανουάριο εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από τις όποιες ανατιμητικές τάσεις ήθελε προκύψουν.

Ο συνδυασμός της εικόνας χονδρικής και λιανικής είναι ο λόγος για τον οποίο επί του παρόντος δεν τέθηκε ζήτημα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης οπότε οι τιμές είχαν φθάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Αντίθετα στα υγρά καύσιμα, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όπως και η αβεβαιότητα για τη διαμόρφωσή τους το προσεχές διάστημα καθώς οι διεθνείς τιμές κινούνται σε επίπεδα – ρεκόρ τετραετίας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που ξεπέρασε τα 2,07 ευρώ το λίτρο στις αρχές Απριλίου τώρα κυμαίνεται κοντά στα 2 ευρώ ενώ το ντίζελ κίνησης που είχε υπερβεί και τα 2,1 ευρώ το λίτρο, έχει υποχωρήσει κάτω από 1,9 ευρώ, με τη συνδρομή τόσο της κρατικής επιδότησης ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο που θα συνεχιστεί και τον Μάιο, όσο και του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους χονδρικής και λιανικής.

«Μπλόκο» σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας (Video)

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τα σχέδια Τραμπ για να αποφύγει το Κογκρέσο και η υπόσχεση της Τεχεράνης για «επώδυνα πλήγματα» (Live)

Σκωτία: Οργή για τη μητέρα που σκότωσε την 19 ημερών κόρη της και γύρισε βίντεο ζητώντας χρήματα για την κηδεία της

Αθήνα: 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών σε άλλο οδηγό

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Διονύσης Τσάμης – Τα «αντίο» της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Πέννες αλ μπάφο

Euroleague: Απίστευτος Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 στην Ισπανία και έρχεται ΟΑΚΑ για... σκούπα, 107-105 στην παράταση τη Βαλένθια (Video)

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαι λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

