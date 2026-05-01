Ακρίβεια χωρίς φρένο με την Ελλάδα να ξεφεύγει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Σταθερά σε τροχιά «πρωταθλητισμού» στην ακρίβεια παραμένει η Ελλάδα, με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat να επιβεβαιώνουν ότι η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά διευρύνεται εκ νέου. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 4,6%, από 3,4% τον Μάρτιο, την ώρα που στην Ευρωζώνη ο αντίστοιχος δείκτης ανήλθε στο 3%.

Η διαφορά των 1,6 ποσοστιαίων μονάδων αποτυπώνει με σαφήνεια την εικόνα: η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και μήνες στις πρώτες θέσεις της ακρίβειας, με τις πιέσεις να παραμένουν ισχυρές και διαρκείς. Δεν πρόκειται για μια συγκυριακή έξαρση, αλλά για μια τάση που επιμένει, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις και τις διαβεβαιώσεις περί αποκλιμάκωσης.

Η χρονική συγκυρία έχει τη δική της σημασία. Τα στοιχεία της Eurostat έρχονται την ίδια ημέρα που επικαιροποιούνται οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με την πρόβλεψη για την ανάπτυξη να αναθεωρείται μεν προς τα κάτω, αλλά να παραμένει στο 3,2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Πρόκειται για έναν ρυθμό που θεωρητικά παραπέμπει σε ανθεκτικότητα, ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό, καθώς η επιμονή της ακρίβειας λειτουργεί ως βασικός ανασταλτικός παράγοντας.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι υπερβολικά αισιόδοξη, ιδίως όταν η καθημερινότητα των νοικοκυριών επιβαρύνεται συνεχώς. Η αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζει την αγοραστική δύναμη, με άμεσες επιπτώσεις στην κατανάλωση, που αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομικής δραστηριότητας.

Τα επιμέρους στοιχεία του πληθωρισμού ενισχύουν αυτή την εικόνα. Η ενέργεια παραμένει ο κύριος παράγοντας ανόδου, με τον σχετικό δείκτη να εκτινάσσεται στο 21,9% τον Απρίλιο, σχεδόν διπλασιάζοντας τον ρυθμό του προηγούμενου μήνα. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει συνολικά την οικονομία, καθώς το ενεργειακό κόστος διαχέεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας το 10%, γεγονός που επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά. Οι υπηρεσίες κινούνται επίσης ανοδικά, με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 3,9%, ενώ ακόμη και στα βιομηχανικά αγαθά καταγράφεται αύξηση, έστω και μικρότερης έντασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του δομικού πληθωρισμού, ο οποίος ανήλθε στο 2,9%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται σε επιμέρους τομείς, αλλά αποκτούν πιο μόνιμο χαρακτήρα, επηρεάζοντας το σύνολο της οικονομίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα είναι σαφώς πιο ήπια. Αν και η ενέργεια αποτελεί και εκεί βασικό παράγοντα ανόδου των τιμών, οι μεγάλες οικονομίες εμφανίζουν χαμηλότερους δείκτες. Η Γερμανία κινείται στο 2,9%, η Γαλλία στο 2,5% και η Ιταλία σε αντίστοιχα επίπεδα, γεγονός που αναδεικνύει τη διαφορά της ελληνικής περίπτωσης.

Η σύγκριση αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι το πρόβλημα της ακρίβειας στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εξωτερικό, αλλά και εγχώριο. Οι δομικές αδυναμίες της αγοράς, σε συνδυασμό με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις πιέσεις σε βασικά αγαθά, συντηρούν ένα περιβάλλον όπου οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Παρά τις ανακοινώσεις για ελέγχους και παρεμβάσεις, η καθημερινότητα δείχνει ότι η ακρίβεια επιμένει. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν, ενώ η προοπτική αποκλιμάκωσης παραμένει αβέβαιη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διατήρηση υψηλών προβλέψεων για την ανάπτυξη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Όταν η ακρίβεια «ροκανίζει» το διαθέσιμο εισόδημα, η δυναμική της οικονομίας είναι δύσκολο να παραμείνει ανεπηρέαστη. Η αντίφαση ανάμεσα στους δείκτες και την πραγματικότητα γίνεται ολοένα και πιο εμφανής.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει απλώς ένα παροδικό κύμα ανατιμήσεων, αλλά μια επίμονη κατάσταση που τη διατηρεί στις πρώτες θέσεις της ακρίβειας στην Ευρώπη. Και όσο η ψαλίδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ανοίγει, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να στηριχθεί το αφήγημα της ομαλοποίησης.

Eurostat: Στο 4,6% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο